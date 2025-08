¿Qué le pasó a Sergio Lapegüe? Se conoció el verdadero motivo por el cual se descompensó y abandonó su programa en vivo

Sergio Lapegüe es un periodista y conductor de televisión que lleva varias décadas al frente de noticieros. El famoso supo conquistar al público con su carisma y simpatía única. Hace un tiempo, comenzó un nuevo proyecto televisivo en la señal de América TV con su programa “Lape club social informativo” que sale al aire todas las mañanas.

El periodista se caracteriza por su humor y su temperamento tranquilo a la hora de contar las noticias. En su programa hay un panel con información de todo tipo, tanto de política, como policiales, entretenimiento y deporte.

Sergio Lapegüe se descompensó y dejó su programa en vivo: cómo está de salud

El conductor pasó por varios problemas de salud, y hace unos meses estuvo internado por una enfermedad bronquial, la cual lo mantuvo varias semanas lejos de la televisión. Este mediodía pasó un llamativo episodio que llamó la atención en vivo.

El conductor desapareció del programa en pleno vivo, y su ausencia no pasó desapercibida. Si bien al momento lo reemplazaron Marina Calabró y Mauro Szeta hasta el final de la jornada, los periodistas explicaron qué pasó.

Qué le pasó a Sergio Lapegüe tras salir de su programa en vivo

Ni bien se retiró Lape, Marina Calabró tomó la palabra y expresó en vivo: “Lape está bien, una mini cosita… Quédense tranquilos, ya está volviendo al aire”.

Sin embargo, el programa llegó a su fin y el conductor no apareció. Ante esto, Szeta comentó sobre la salud de Lape: “Lape está bien… mañana va a estar acá. Le mandamos un beso. Lo queremos. Tuvo lo que se dice una nana”.

Asimismo, el periodista Nacho Rodríguez contó en X que le pasó al conductor: “Hoy Sergio Lapegue tuvo que salir del aire de su programa porque se descompensó. Presión alta: Una ambulancia lo pasó a asistir y decidieron que no retome su programa”.

Por su parte, Marina Calabró explicó cómo evolucionó la salud de su colega: “Lo que le diagnosticaron es que es probable que tenga una migraña áurica. Él lo que me contó es que en un momento me estaba viendo y que en un momento dejó de ver de un ojo. Se tapó un ojo y más o menos me veía, pero del otro no, veía menos que nublado. Se recontra asustó.”

“Empezó a ver muy turbio. Entiendo que llegó la ambulancia, lo vieron los médicos de América y le sugirieron que fuera a un sanatorio. Si se confirma el diagnóstico serían unas migrañas áuricas. No lo sé explicar bien, porque tampoco quería torturar al pobre hombre que acababa de salir del sanatorio”, agregó

¿Cómo sigue la salud de Sergio Lapegüe?

Según trascendió, horas más tarde, Sergio Lapegüe recibió atención médica en el Sanatorio Finochietto donde le hicieron una resonancia magnética y una tomografía para descartar que el episodio que tuvo al aire pudiera ser otra cosa.

Finalmente, el diagnóstico fue una migraña aúrica lo que le ocasionó el malestar. Si bien descartaron la posibilidad de que fuera un problema grave, el conductor que ya retomó sus compromisos laborales deberá hacerse otros estudios médicos así como una visita a un neurólogo para poder analizar con mayor detenimiento lo que sucedió.