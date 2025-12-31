Qué fue de la vida de la mamá de Jana Maradona, la hija de Diego Maradona

La historia de Diego Armando Maradona tiene muchos vértices que fueron, son y serán explorados por siempre. En ese sentido, uno de los que siempre surgen preguntas es por su relación con Valeria, la mamá de Jana, una de sus hijas.

La vida personal del astro argentino se caracterizó por la exposición mediática y los constantes cruces familiares, pero no todas sus relaciones siguieron el mismo camino. En el caso de Valeria Sabalain, madre de Jana Maradona, su historia quedó al margen de los escándalos y se mantuvo lejos de la atención pública. La dinámica familiar de Maradona, marcada por vínculos diversos y reconocimientos legales, incluyó a Valeria como una figura siempre presente en la vida de su hija, aunque optó por la privacidad.

El vínculo entre Diego Maradona y Valeria Sabalain tuvo lugar en la década del ’90. Ella, con apenas 18 años, conoció al futbolista en el boliche “El Cielo” de Buenos Aires. Por entonces, él seguía casado con Claudia Villafañe, por lo que los encuentros con Sabalain se realizaban en la más estricta reserva. Tras tres meses de relación, Valeria supo que estaba embarazada y, al comunicar la noticia a los allegados de Maradona, el vínculo entre ambos se interrumpió abruptamente.

Jana Maradona comparte a menudo imágenes junto a su madre en las redes sociales, reflejando su relación cercana.

El vínculo de Valeria Sabalain con Diego Maradona y la crianza de Jana

Jana Maradona nació en 1996. A pesar de las negativas iniciales de “el diez” a reconocerla, la paternidad se confirmó judicialmente al cabo de tres años. Durante la infancia y adolescencia de Jana, Sabalain asumió la crianza en soledad, aunque la joven recibió una cuota alimentaria tras ser reconocida como heredera legítima. La relación entre padre e hija comenzó a fortalecerse recién cuando Jana, ya mayor de edad, decidió acercarse a Diego; el reencuentro permitió que ambos establecieran un lazo que se mantuvo hasta la muerte del ex futbolista en 2020.

Valeria Sabalain se mantuvo en un perfil bajo durante todo ese tiempo. Su presencia en la vida de Jana fue constante y estable, proporcionando apoyo y contención fuera del foco mediático. La joven siempre estuvo al tanto de su origen, pero fue ella quien eligió cuándo y cómo profundizar el vínculo con su padre.

Valeria Sabalain reside actualmente en Ibiza junto a su pareja y su hijo menor, alejándose de la exposición mediática.

La vida actual de Valeria Sabalain: lejos de la exposición mediática

Con el paso de los años, Sabalain amplió su familia al convertirse en madre de Tadeo. Actualmente, reside en Ibiza junto a su pareja, Guillermo Filmus, y su hijo menor. La exposición pública de Valeria es limitada: sus apariciones se dan principalmente a través de las publicaciones de Jana Maradona, quien suele compartir imágenes y recuerdos junto a su madre en redes sociales.

La relación entre madre e hija se mantiene cercana y, a pesar de la fama de Diego Maradona, Valeria optó por preservar su intimidad y la de su entorno familiar. Las fotos compartidas por Jana muestran la cotidianeidad y el afecto que caracterizan su vínculo, lejos de polémicas o declaraciones mediáticas.