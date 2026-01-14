Qué es y qué pasa con los participantes en el cuarto blanco de Gran Hermano Brasil ¿habrá uno en Argentina?

Gran Hermano es el reality más popular en todo el mundo, ya que llama la atención del público por las historias de vida, las actitudes y los personajes que buscan fama, para cambiar sus vidas. La edición Brasil está en pleno auge y un detalle innovador que sumaron se llevó toda la atención. ¿Copiarán en la versión Argentina?

Lo cierto es que cada vez que la casa más famosa del mundo abre sus puertas, los participantes dejan todo para ganarse el cariño del público y avanzar en la competencia. En la edición brasilera crearon un cuarto blanco que es temido por todos.

Este espacio físico fue creado para los participantes que aún no ingresaron a la casa definitiva, sino que buscan una oportunidad para pasar al juego. Para eso deben resistir, de lo contrario aprietan el botón y quedan eliminados.

Uno por uno: ¿de qué signo son los participantes de Gran Hermano 2025?.

Los jugadores que están allí deben aguantar hasta el final para tener el paso al juego verdadero. Lo llamativo de esto, es que es un cuarto totalmente blanco, sin luz natural, en aislamiento, sin muebles, ni señales del tiempo. Además, quienes están ahí están constantemente observados.

El polémico cuarto blanco de Gran Hermano Brasil

El lugar es semejante a un espacio de contención psicológica de una clínica. En los videos que circulan en redes sociales, se ve como la producción ejerce una especie de “tortura” a los aspirantes a ingresar al juego.

Los mismos fueron estímulos sensoriales molestos especialmente creados para fastidiar, agotar y generar rechazo en los jugadores. Hasta el momento se oyeron llantos de bebés sin interrupciones, sirenas, ruidos agudos, zumbidos y el de una persona rayando una pizarra.

El efecto no solo llevó a que se tapen los oídos, se tiren al piso, se muestren cansados, sino que hubo cortocircuitos entre ellos y muchos se pelearon.

La idea fue muy comentada en redes sociales y es una buena estrategia para los aspirantes. La pregunta es si pensarán hacer algo parecido en Gran Hermano Argentina que abrirá sus puertas en pocas semanas.