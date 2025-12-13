Qué es la vida de Xuxa, la famosa artista de programas infantiles en los 90

Maria da Graça Xuxa Meneghel, conocida por todos como Xuxa, es una de las figuras más emblemáticas de la televisión en programas infantiles que hizo bailar, cantar y divertir a miles de niños. La artista brasileña comenzó su carrera como modelo, pero de a poco se instaló como una presentadora infantil que atravesó fronteras.

Xuxa con su carisma indiscutible logró ser la estrella de la televisión infantil, conocida por sus canciones y de nombre como “la reina de los bajitos”. A lo largo de los años fue la referente de cantantes infantiles posteriores a su éxito como Panam.

Xuxa

La artista comenzó su carrera cuando era adolescente. En el año 1968 fue la conductora de Xou da Xuxa en TV Globo, lo que la llevó al éxito en Latinoamérica. El éxito fue tal que realizó presentaciones, grabó discos y fue ganadora de premios como el Latin Grammy con sus canciones.

Así es la vida de Xuxa

No hay duda de que Xuxa fue una gran referente en los 80 y 90. Con el paso de los años bajó su perfil y mantiene una vida más tranquila, aunque sigue vinculada a la conducción. La artista se dedica a realizar acciones benéficas, a través de su Fundación Xuxa Meneghel con especial atención a la protección de los niños.

Xuxa y su hija

Tiene una hija de nombre Sasha que es conocida en su país por ser modelo e influencer. La joven recorre el mundo con la moda y como figura pública.

Xuxa conduce programas como realitys shows y sigue conectada con la música. En 2025 lanzó un álbum Xuxa Só Para Baixinhos 14 - Cores. La artista sigue demostrando su fanatismo por la música y la conducción, aunque con menos exposición que en el pasado.

Además, actúa y es dueña de algunas marcas importantes vinculadas a su estilo de vida.