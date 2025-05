Preocupación por Lourdes de Bandana tras su última publicación con su exnovio: “No fue ella...”

Un posteo en Instagram volvió a poner a Lowrdez, ex Bandana, en el centro de la escena, pero no por una novedad musical. La cantante publicó una foto abrazada a su exnovio, Leandro García Gómez, a quien denunció en 2022 por violencia de género. Lo que más llamó la atención no fue solo la imagen, sino el extenso texto de arrepentimiento que la acompañaba.

“He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta”, comienza el mensaje que apareció en su cuenta, desactivando comentarios y reenvíos. Enseguida, surgieron las dudas: ¿es realmente ella quien está detrás de ese posteo?

El post de Lourdes de Bandana.

Desde el programa Puro Show (eltrece), Pochi contó que habló con una amiga íntima de Lourdes que pidió no ser identificada: “Tenemos miedo de que le pase algo, creemos que no fue ella la que escribió el mensaje. No es algo que ella escribiría”.

El entorno de Lourdes está en alerta y hay muchas preguntas sin respuesta

Lejos de calmar las aguas, la publicación generó más preocupación. La propia Pochi agregó que tras el posteo, Lourdes no atendió el teléfono y se mostró evasiva con sus seres cercanos: “Lowrdez no respondió el teléfono y, cuando su gente cercana logró comunicarse, no quiso contestar sobre este tema”, señaló.

Lourdes de Bandana sorprendió al hacer público que fue víctima de violencia de género.

La tensión crece entre sus amistades, que siguen comunicadas entre sí intentando entender qué pasó. “Ellas habrían transitado momentos difíciles con esta persona y el entorno tiene miedo”, agregó la panelista.

Captura del video publicado por Lourdes Fernández en su cuenta de Instagram. (@lowrdez)

La publicación, que sigue activa, fue editada. En su versión original, Lourdes había escrito: “Mi comportamiento fue inadecuado, me siento muy mal por ello”. En la actual, pidió disculpas a su ex y cerró con un “Espero que algún día puedas perdonarme. LeanGG”, junto a un corazón naranja.

Lourdes denunció maltrato

Además, acompañó el post con un fragmento del tema “Todo vuelve”, que grabó junto a Lissa Vera. La letra elegida dice: “Y aunque alguna vez caes, todo va a estar bien, todo vuelve una y otra vez”.