Preocupación por la salud de Luis Brandoni: tuvo una descompensación y suspendió la función de su obra de teatro

Luis Brandoni es uno de los actores más populares del país y con una larga trayectoria en la televisión, teatro y cine. El actor se encuentra protagonizando una obra de teatro junto a Soledad Silveyra. En la noche del miércoles suspendieron la función por un problema de salud que sufrió y no le permitió subir a escena.

La noticia fue confirmada por las redes sociales del teatro, en donde realiza “Quién es quién” con Solita. "Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche”, señaló en el comunicado el Teatro Liceo.

El anuncio sobre la salud de Luis Brandoni

“Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, explicaron sobre las entradas de la función.

Tras el comunicado, la salud del actor de 85 años generó preocupación y fueron sus compañeros, quienes dieron más detalle de su estado.

Según revelaron, fue una descompensación, que lo obligó a hacer reposo. El problema de salud del actor no le permitía encarar una función y estar horas frente al público.

Qué se sabe sobre la salud de Luis Brandoni

El productor de la obra de teatro, Carlos Rottemberg informó a Teleshow que le pasó al actor: “Beto sufre desde la mañana una ligera descompensación que le exige quedarse haciendo reposo para cuidarse y poder recuperarse. Nada grave, pero estaba sin la potencia necesaria para encarar al público hoy, suponiendo que mañana podrá retomar la temporada normalmente”.

Luis Brandoni

“Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante. No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria. Eso fue lo que le dijeron, ahora está en la casa, lo lamentamos por el público”, expresó el productor de la obra de teatro.

Por su parte, Solita Silveyra, su compañera de escena, expresó a Clarín: “Fue una descompostura por una comida y tiene planeado reincorporarse mañana, yo lo conozco”. De esa forma, la actriz llevó tranquilidad a los seguidores del reconocido actor.