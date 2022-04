Noelia Marzol (35) dio sus primeros pasos en la pantalla chica cuando participó de varios programas de Marley como “3, 2, 1 ¡A ganar! (2010) y “Minuto para ganar” (2011-2013, 2019). Es por esto que como Luis Miguel es muy amigo del conductor, ella tuvo la oportunidad de conocerlo.

Noelia Marzol y Marley viajaron a República Dominicana en el marco de "Por el Mundo" (Foto: Instagram/ noeliamarzol)

Sin embargo, sorprendió al revelar que el cantante mexicano le había hecho una propuesta hace justamente quince años.

“Nos presentó cara a cara. Yo era una pibita, él ya era grande. Es bravo, qué lindo que canta, ¿no?”, recordó en diálogo con “No es tan tarde” (Telefe).

Luis Miguel y la propuesta a Noelia Marzol.

Y confesó: “Vino Marley, me propuso ‘vamos a cenar con Luis Miguel’. Yo tenía 20 años. Si me hubiera dicho con Madonna, iba con Madonna. Una estrella internacional me re entusiasmaba”.

“Él es un hombre que tiene sus libertades y bueno, me encaró”, expresó e indicó: “No le corté el rostro, fui sutil, pero bueno todo el mundo da por hecho que tenía que estar con él”.

Noelia Marzol habló de como sutilmente rechazó la propuesta del cantante mejicano (Captura de pantalla).

El año pasado en una entrevista con Pampita para “Pampita online” (Net Tv), la bailarina también mencionó aquella situación.

“La realidad es que yo era muy joven, tenía 20 años. El ya era grande, un señor grande”, dijo, a lo que la modelo le consultó: “¿Pero con esa tonadita mexicana no te sedujo?”. Pero ya no era contemporáneo a mi. Lo veía grande para mí, no me atraía”, explicó.

Por qué el marido de Noelia Marzol se fue a vivir a Córdoba

Ramiro Arias es futbolista y firmó un contrato con el club cordobés Instituto, motivo por el que dejó Buenos Aires para instalarse en Córdoba. Sin embargo, Noelia Marzol tuvo que quedarse en capital federal ya que actúa en el Art Gorriti Center de la ciudad.

Ramiro Arias, lateral izquierdo de Instituto. (Prensa IACC).

“Te amo. Vos acá, yo allá. Yo acá, vos allá? Que importa... sea como sea yo siempre voy a estar con vos y sé que vos conmigo. Jamás lo entenderían, las pasiones no se explican”, expresó debajo del posteo que realizó en donde se la ve abrazada junto a él.