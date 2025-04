Gran Hermano 2025 lleva más de 100 días al aire y con ello ha acumulado múltiples incidentes en la casa, que van del robo de los cigarrillos de Luz hasta las críticas en contra del equipo conformado por Santiago “Tato”.

“Yo una vez le dije soberbio a Tato y se enojó por un mes seguido, me acusó de insultarlo y terminó diciéndolo en su casting (...) él se retrae para parecer más víctima (...) cuando pasó lo del quilombo de Luz, que le faltaron el respeto, él se quedó mudo", sentenció Juan Pablo en contra del uruguayo.

En medio de las disputas, dentro de la casa se encuentra París, la perrita de raza galgo que ingresó a la competencia con el propósito de concientizar sobre la adopción de mascotas. Su ternura ha enamorado a todos los hermanitos, por lo que su posible salida generó cierto pánico.

¿París se irá de Gran Hermano 2025?

Las especulaciones dieron inicio en la tarde del 8 de abril, cuando Lucía se acercó a la cocina para comentarle una noticia a los participantes: tuvo que llevar a París al confesionario porque tenían que realizarle nuevamente unos estudios médicos.

“Me levanté porque la llevé para allá, al confe. Me dijeron que se la tienen que llevar porque les van a hacer estudios otra vez”, explicó la novia de Lauty Gram sobre el estado de la perrita.

Esto dio pie a todo tipo de consultas. Sobre todo en Sandra, quien dudó sobre el posible regreso de París. “¿Estudios le van a hacer?“, preguntó Santiago ”Tato". “Pero, ¿No vuelve?”, indagó la pescadora con suma preocupación antes que se cambiaran las cámaras.

Gran Hermano 2025: La preocupación de los usuarios al futuro de París en la casa

Tras conocerse los posibles problemas de salud que tiene la perrita, los fanáticos debatieron en redes sociales sobre qué tan seguro es el ambiente del reality para París. "Esa perrita tendría que estar en un lugar tranquilo, donde no haya tanta gente. Pero insisten con traerla de nuevo, ella no se siente cómoda en esa casa", “Pobrecita, basta de volverla loca. No puedo estar con tanto estímulo, tendría que estar en paz en una casa como corresponde”, discutieron varios usuarios.