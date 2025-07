¿Pedido de ayuda? el llamativo mensaje de Francesca, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, que encendió las alarmas

Mientras Wanda Nara sigue adelante con sus múltiples compromisos profesionales en Argentina, su hija Francesca Icardi sorprendió a todos al compartir un mensaje en sus redes sociales que muchos interpretaron como un reflejo de malestar emocional.

Mauro Icardi con Francesca e Isabella. (Instagram Mauro Icardi)

La historia que publicó no pasó desapercibida y rápidamente generó revuelo entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre su estado de ánimo y a preguntarse si algo no anda bien en el entorno familiar.

La publicación de Francesca Icardi que generó preocupación

En las últimas horas, Francesca Icardi, la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi, compartió en su cuenta oficial de Instagram una frase que generó preocupación entre sus seguidores: “Estoy en mi etapa de ‘todo me da igual’, no quiero nada y no me importa nada”. Con miles de usuarios pendientes de sus publicaciones, el mensaje no tardó en generar reacciones.

Muchos interpretaron sus palabras como una señal de alerta o, al menos, como un indicio del momento anímico que estaría atravesando. Aunque Wanda Nara no se pronunció al respecto, lo cierto es que la publicación coincidió con los días en que ella permanece lejos de sus hijos, cumpliendo con compromisos laborales en Argentina.

El alarmante motivo por el que el papá de Wanda Nara debió retirar a Francesca Icardi del colegio: “Nos preocupamos mucho”.

Hasta el momento, ni Wanda ni Mauro hicieron declaraciones públicas respecto a lo que expresó su hija. El silencio de la familia no hizo más que alimentar la incertidumbre, y en redes sociales comenzaron a circular múltiples especulaciones.

Mientras algunos usuarios minimizaron el hecho atribuyéndolo a una reacción propia de la adolescencia, otros remarcaron que Francesca “no suele compartir mensajes así” y que, en esta ocasión, “el tono fue diferente”. En este contexto, la figura de Wanda vuelve a quedar en el centro de la escena, no solo por sus compromisos laborales, sino también por lo que ocurre en su ámbito más personal.