Paramore: cuál es el setlist que tocará la banda en Buenos Aires

La temporada de recitales internacionales en Buenos Aires comenzó. El próximo 7 de marzo se llevará a cabo en el Movistar Arena uno de los shows más esperados para este 2023, se trata de la presentación de Paramore. Hayley cantará los mejores éxitos de la agrupación y algunas canciones de su reciente disco “This is Why”.

Paramore es una banda estadounidense de rock alternativo, formada en Franklin, Tennessee en 2004. La banda está compuesta actualmente por la vocalista Hayley Williams, el guitarrista Taylor York y el baterista Zac Farro.

Paramore Foto: Instagram

Cuál será el set list de Paramore en Buenos Aires

Este set list puede tener algunas modificaciones.

This Is Why

Brick by Boring Brick

Decode

Caught in the Middle

That’s What You Get

Ignorance

Forgiveness

I Caught Myself

Pool

Misguided Ghosts

Simmer (del disco solista de Hayley Williams, “Petals for Armor”)

Ain’t It Fun

Boogie Juice (cover de HalfNoise, con Zac Farro como vocalista principal)

Rose-Colored Boy (interpolada con “I Wanna Dance with Somebody” de Whitney Houston y “Genius of Love” de Tom Tom Club )

Told You So

Misery Business

Still Into You

Hard Times

Por qué Paramore ya no canta “The Only Exception”

Si eres fan de Paramore desde los inicios, seguro recuerdas el tema “The Only Exception”, una canción que quizás más de uno ha dedicado a una persona especial o un amor del pasado. El tema es uno de los más aclamados y su vocalista ha declarado que tiene un significado muy importante para ella, pero ya no hace parte de sus set list en concierto.

¿La razón? La misma Haley explicó que escribió “The Only Exception” para su exesposo Chad Gilbert, con quien estuvo casada solo durante un año (desde el 2016 hasta mayo del 2017), terminando no en los mejores términos, motivo por el que prefiere ya no cantar más este tema por sus sentimientos.

Cómo saltó a la fama Paramore

La banda se hizo popular en la década de 2000 con su primer álbum, “All We Know Is Falling”, lanzado en 2005. Su segundo álbum, “Riot!”, lanzado en 2007, los llevó al éxito comercial con canciones como “Misery Business” y “Crushcrushcrush”. Desde entonces, la banda ha lanzado varios álbumes más, incluyendo “Brand New Eyes” en 2009, “Paramore” en 2013, “After Laughter” en 2017 y “This is Why”, su último álbum estrenado en este 2023.

Paramore en 2007

El sonido de Paramore ha evolucionado a lo largo de los años, con influencias que van desde el punk rock hasta el pop y el new wave. La voz distintiva de Hayley Williams y la energía enérgica de la banda les han ganado un gran número de seguidores y les ha permitido mantenerse como una de las bandas de la ola “emo” más populares de la actualidad.