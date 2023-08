¿Palito para Alario? El look full bostera de Agustina Albertario en la Bombonera

Lucas Alario y Agustina Albertario eran una de las parejas más apreciadas en las redes sociales y el deporte. Sin embargo, tras ciertos detalles que salieron a la luz, todo indica que su relación terminó.

Las especulaciones nacieron por los posteos que hizo la jugadora de la Selección argentina de hockey en sus redes sociales. Fue la cuenta especializada Gossipeame, quien vinculó algunas pruebas de redes sociales.

Agustina Albertario y Lucas Alario antes de mirar el Boca vs River. Foto: @agusalbertario

Fue la jugadora de hockey quien compartió una profunda reflexión en su cuenta de Instagram. “Hoy, te dejo ir y cierro de una vez por todas este capítulo contigo. He comprendido que el amor no se pide y tampoco se debe forzar. Me llevo para siempre todos los aprendizajes y te agradezco por obligarme a valorarme y por motivarme a enfrentar mis más grandes miedos”, posteó la deportista.

Luego continuó: “Dejo esta relación, para enfocarme en la relación más importante del mundo: la relación conmigo mismo”. Ante este mensaje, la cuenta sostuvo que los deportistas dejaron de seguirse en sus redes sociales.

El mensaje de Agustina Albertario que despertó rumores de separación en redes sociales

Agustina Albertario dijo presente en el partido de Boca

Agustina Albertario se encuentra en la Argentina preparándose junto a Las Leonas para lo que serán los Juegos Panamericanos.

Este campeonato continental, que tendrá lugar en Santiago de Chile desde el 25 de octubre hasta el 4 de noviembre para la disciplina de hockey sobre césped, ya tiene su calendarito armado y solo aquellos que finalice en los más alto del podio en noviembre, logrará asegurarse un lugar en los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Por otra parte, los países que terminen en el segundo, tercero y cuarto puesto, tendrán la posibilidad de jugarse la clasificación a la capital francesa en un preolímpico.

Agustina Albertario dijo presente en La Bombonera

Lo cierto es que en medio de su entrenamiento, Albertario se tomó un tiempo para ir a ver al club de sus amores: Boca Juniors, que enfrentaba a Racin por a ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en la Bombonera.

Allí la deportista decidió ir sumamente abrigada, con un camperón de la institución boquense y acudió al estadio acompañada por dos amigas del seleccionado, como son las jugadoras María Pilar Campoy y Clara Barberi, en un encuentro que finalizó en empate 0-0.