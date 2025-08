¿Otra más? Quién es la ex participante de un reality que mandó al frente a Mauro Icardi y mostró comprometedores chats íntimos

La relación de Mauro Icardi y la China Suárez sigue firme a pesar de los escándalos que los rodea. Hace semanas que el futbolista está en el ojo de la tormenta por un video íntimo y chats filtrados que sugerían una infidelidad de él a la actriz. A pesar de que desmintieron, siguen saliendo a la luz nuevas conversaciones y otras personas involucradas.

La China Suárez y Mauro Icardi

Ahora se sumó Candela Nuñéz de El Gran Premio de la Cocina, quien expuso al futbolista con captura de conversaciones que le enviaba. La exparticipante del reality se suma a Natasha Rey, la modelo uruguaya que filtró el video íntimo de Icardi luego de que él la desmienta.

Natasha Rey, posible tercera en discordia entre Mauro Icardi y la China Suárez.

También, la influencer trans Jazmín La Cuerpo mostró los mensajes que le enviaba el jugador del Galatasaray. Camila Nuñéz expuso al futbolista con los comentarios íntimos que le mandaba y la reacción de ella ante la insistencia.

Mauro Icardi

La exparticipante de un reality que mandó al frente a Mauro Icardi y filtró sus chats

La influencer es conocida por sus videos virales sobre relaciones amorosas y contenido erótico. Camila mostró en sus historias los mensajes que le enviaba Mauro cada vez que compartía una foto.

La primera reacción del futbolista fue de unos fueguitos, luego le envió una cara de enamorada y tres emojis de caritas acaloradas.

A pesar de que Camila no le respondió nunca, Icardi siguió insistiendo y le escribió: “Info del contenido. Te vi en Canal 13 jajaja. ¿Cuándo cocinamos juntos?”.

Ante la cantidad de mensajes, la influencer sacó captura, expuso el chat y escribió: “¿No se cansa nunca? Qué loco”.

Las fotos fueron compartidas por Vision Show y allí no se ve ningún mensaje de respuesta por parte de Camila. De igual manera, no se sabe cuándo fueron los chats, por lo que no hay fecha precisa si fue durante su matrimonio con Wanda Nara o en su relación con la China Suárez.

Este chat se suma a la lista de famosas que filtraron los mensajes que le manda el futbolista mientras está en pareja. Hasta el momento, Icardi no salió a aclarar ni desmintió los hechos.