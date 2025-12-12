Operaron a Donatello, el hijo de Noelia Marzol: qué le pasó y cómo evoluciona tras la cirugía

Noelia Marzol compartió en sus redes sociales una actualización sobre la salud de Donatello, su hijo mayor, quien debió ser sometido a una cirugía. La artista publicó una foto desde la clínica y contó cómo fue la intervención y cómo avanza la recuperación del nene de 4 años.

Marzol explicó que Donatello fue operado en las últimas horas, aunque decidió no detallar el motivo médico. Junto a una imagen del pequeño ya despierto tras el procedimiento, escribió: “Ayer se operó Dona. ¡Está súper genial! Se la rebancó”, llevando tranquilidad a sus seguidores.

Noelia Marzol, Ramiro Arias y Donatello

La bailarina acompañó a su hijo durante todo el proceso y lo trasladó en silla de ruedas sobre su falda para aliviar la angustia del momento. Horas después, confirmó que ambos ya habían regresado a su casa.

Donatello enfrentó diversos episodios de salud desde su nacimiento prematuro, que requirió una internación inicial. Aunque logró recuperarse completamente, en los últimos años atravesó afecciones típicas de la infancia, como otitis, golpes y raspones, incluyendo un reciente hematoma en la frente tras chocar contra una hamaca.

El mensaje de Noelia Marzol sobre la salud de su hijo Donatello

Tras la intervención, Marzol contó aliviada que “ya estamos en casa jugando, fue operado de amígdalas y adenoides”, una frase con la que buscó transmitir calma a quienes siguen de cerca su vida familiar.

Con más de dos millones y medio de seguidores, cada publicación de la bailarina genera una gran repercusión, y esta vez no fue la excepción: su posteo se llenó de mensajes de cariño y deseos de pronta recuperación para el pequeño.

La artista seguirá compartiendo novedades sobre la salud de Donatello, aunque por ahora las noticias son alentadoras: la cirugía fue exitosa y el nene se recupera con normalidad, rodeado del acompañamiento de su familia.