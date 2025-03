Cecilia Milone está en el ojo público desde que decidió contar su historia de amor con el fallecido Chico Novarro, en donde la actriz aseguró que el cantante fue el gran amor de su vida. Mirtha Legrand le entrevistó a la hija del artista y esto generó el enojo de la artista. Ahora la famosa conductora le respondió.

La Chiqui aprovechó su programa para hacer un descargo y contar su verdad sobre los dichos de Cecilia Milone. “Yo cumplí años hace poco y se dijo que yo la había llamado para que viniera a cantar a mi programa. Yo jamás hablé con ella, nunca”, expresó duramente Mirtha Legrand.

“Tengo un decorador que se llama Ramiro Arzuaga, que decoró toda la casa de Marcela (Tinayre), porque éramos muchos. Entonces lo hicimos en casa de Marcela. No entraban en mi casa”, agregó la conductora sobre su cumpleaños, el evento al que hizo referencia Milone.

Mirtha Legrand tildó a Cecilia Milone de mentirosa: Yo le hubiera pagado encantada (Captura de pantalla)

En ese contexto, la Chiqui contó que fue su diseñador quien llamó a Cecilia Milone: “Yo la admiro muchísimo. Bueno, después ella salió. Como yo hablé en contra de la actitud de ella de querer ir a visitarlo a Chico Novarro, que fue su amante”.

“Dijo ‘yo que iba a ir gratis, yo le prometí que no le iba a cobrar’. Yo le hubiera pagado encantada. Todas las veces que ha venido gente así ninguno quiso cobrar. Ninguno. Vienen y cantan una hora... Es un homenaje, de algún modo, que me hacen. (...)“, agregó la Chiqui.

“Quiero aclararlo porque yo nunca la llamé. La sigo admirando muchísimo. (...) Lo quise aclarar porque lo estuvieron hablando tanto todos los programas y me molesta cuando no es verdad y te está haciendo daño. Entonces, yo nunca la llamé”, explicó Mirtha Legrand.

“Me hubiera encantado que viniera. Hubiera cobrado un cachet, que se lo hubiera pagado encantada. Ella sola, de motus proprio, dijo ‘voy gratis’. Bueno, Cecilia, te mando un beso”, cerró la conductora.

Qué dijo Cecilia Milone sobre Mirtha Legrand

“¡Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora!“, escribió en una publicación Cecilia Milone cuando escuchó las declaraciones de la hija de Chico Novarro en el programa de Mirtha Legrand.

La misma generó todo tipo de comentarios, y entre ellos el de Moria Casán, quien escribió: “¿Qué?“. A esto Milone siguió con su descargo y expresó sin filtros: ”Vengaza… ¡que me veía venir! No le canté en el cumple, no le fui al primer programa, y hoy me hizo destrucción total… cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar… lo sabe ella y su descendencia… En fin… Nada que me sorprenda ya".