¿No estaba de novia? Salió a la luz que Juli Poggio pasó la noche con un ganador del Martín Fierro y dejó a todos en shock.

Este martes en LAM, Ángel de Brito y su panel analizaron al detalle todo lo que dejó la entrega de los premios Martín Fierro, sin pasar por alto ningún momento de la gala. En medio de los comentarios y repercusiones, Pepe Ochoa sorprendió al contar en vivo que habría visto a la ex Gran Hermano, Juli Poggio, muy cerca de uno de los flamantes ganadores de la noche, lo que rápidamente despertó la curiosidad de todos en el estudio.

Juli Poggio se llevó corazones con su total look militar

“Ayer fuimos a un boliche después de ganar el premio. Estuvimos en un after divino en el que vimos una situación, y alguien me dice ‘¿A que no sabés quién entró a una de las habitaciones del piso 8?’”, relató Ochoa.

Con quién pasó la noche Juli Poggio luego de los Martín Fierro 2025

Pepe continuó con su relato y explicó cómo fue que llegó a esa conclusión: “Empiezo a atar cabos. (…) Una de nuestras productoras vio esa situación. Y cuando me llega el dato que empiezo a preguntar si habían visto tal o cual cosa, coincidía con que este personaje estaba entrando a un cuarto (…) y ese cuarto era de la chica con la que se habían besado anteriormente”, agregó.

En medio del enigmático relato, Pepe terminó revelando que el protagonista de la historia era Martín Salwe, integrante del programa premiado Pasó en América. Fue entonces cuando Yanina Latorre intervino y recordó una declaración pasada de la ex Gran Hermano: “Está bien porque ella tiene relación abierta con el novio”, comentó con picardía.

Luego, el panelista amplió los detalles de la situación: “Ella fue a la habitación. Él disimuló. Lo que pasaba es que como él no estaba autorizado a una habitación, necesitaba encontrar la manera de subir. Juli habilitó a Salwe a subir y pasaron toda la noche juntos”. Mientras tanto, su compañero Fefe Bongiorno se ocupaba de conseguir más datos para confirmar la versión.

“Ahí le pregunté a Juli por esta situación. Me dice ‘Le di un pico, literalmente, porque me cayó bien. Literalmente reparto picos’”, leyó el panelista, asegurando además haber sido uno de los destinatarios de esos besos. Finalmente, Bongiorno completó: “’Me fui a dormir a la habitación con una amiga’”.