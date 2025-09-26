Nicolás Cabré reveló por qué debió cambiar los planes de casamiento con Rocío Pardo y sorprendió a todos: “Se te va...”

Nicolás Cabré lleva varios años en pareja con Rocío Pardo. El actor, conocido por su largo historial amoroso con compañeras de trabajo, finalmente sentó cabeza con la modelo cordobesa que le ha robado el corazón. Tal es así que hace algunos meses sorprendieron con el anuncio de su casamiento.

En medio de los escándalos que lo salpican por su vínculo con la China Suárez, especialmente ligados a su hija Rufina, Nicolás Cabré estuvo como invitado en el programa de Mario Pergolini y habló como pocas veces sobre su vida personal. El actor sorprendió a todos cuando hizo una verdadera confesión al aire sobre su relación con Rocío Pardo.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré.

Ante la consulta del conductor sobre su situación sentimental, Cabré sorprendió con una fuerte declaración sobre su futura esposa. A pesar de que no le gusta hablar de su vida privada, el actor confesó que está “viviendo una felicidad que no conocía”. Además, describió su vínculo con Rocío Pardo como una relación “tranquila y sana”, en la que son “amigos, amantes, todo”.

Por supuesto, Mario Pergolini quiso indagar aún más en los detalles de la boda. A lo que el actor respondió que la idea del casamiento surgió de manera natural, como parte de una evolución de su relación totalmente consolidada. Fue entonces cuando admitió que hubo cambios de planes de la idea original.

Por qué Nicolás Cabré cambió los planes de casamiento con Rocío Pardo

Nicolás Cabré reveló que, en un principio, su intención era organizar una pequeña reunión, sin grandes lujos. “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’”, confesó el actor acerca de las ideas que fueron surgiendo para este momento tan especial en la pareja.

Nicolás Cabré. Foto: captura pantalla

No obstante, el actor aclaró con que, a pesar de las modificaciones, se tratará de una ceremonia sencilla. “Igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, aseguró. Además, reveló que la boda transcurrirá entre el atardecer y la noche.

En cuanto a la cantidad de personas que asistirán, y si habrá muchos famosos invitados, Nicolás Cabré aseguró que la gran mayoría serán amigos y familiares, por lo que habrá muy pocos colegas y personas del mundo del espectáculo presentes.