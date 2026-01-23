Nico Vázquez habló de las señales de su hermano y ocurrió algo inesperado en vivo

Nicolás Vázquez se refirió a las señales que siente recibir de su hermano Santiago, fallecido en diciembre de 2016, y el relato generó un momento de fuerte emoción que derivó en una baja de tensión en pleno vivo.

La madre de Santiago Vázquez lo recordó en las redes

Este jueves, el actor, actual protagonista de Rocky, fue invitado al programa Todo pasa (Urbana Play), donde habló de distintos aspectos de su vida y su carrera. Sin embargo, el clima cambió cuando compartió una anécdota íntima vinculada a la forma en que, según contó, logró comunicarse con su hermano.

El emotivo momento que vivió Nicolás Vázquez en vivo

Al aire del programa que conduce Matías Martin, Vázquez relató que mantiene muy presente a su hermano y que suele hablarle a menudo. “Terminé de entrenar y fui al supermercado. Yo le venía diciendo a Santi ‘unas ganas de darte un abrazo’”, contó.

Luego, sumó una anécdota que marcó el clima del estudio: “En el supermercado había una señora con un chiquito. Me dijo que me admiraba y que no me quería molestar, pero que quería una foto de ese encuentro. Me dijo ‘me gustaría que te la saques con mi hijo, él no sabe bien quién sos, pero yo sí y quiero que la tengas con él, porque para mí él es importante en mi vida’. Era raro porque él no sabía quién era yo, pero le dije que sí”.

“Nos sacamos la foto”, recordó el actor, y en ese instante se produjo una baja de tensión en el estudio. Visiblemente conmovido, Vázquez expresó: “Esas son las señales a las que yo digo que hay que estar... Santi, igual no hagas tantas cagadas acá para decir que me estás escuchando”.

Ante lo ocurrido, Martin señaló que todas las luces comenzaron a parpadear y el invitado agregó: “Y fíjate lo que faltaba que yo diga... No sé si quiere que lo cuente o si me está diciendo que frene”.

Nico Vázquez publicó un desgarrador posteo en el día del cumpleaños de su hermano.

Sin embargo, decidió continuar con el relato y profundizó en el momento: “Me dijo ‘sí, quiero que la foto sea con él y no conmigo porque para mí es muy importante, es mi hijo. Y yo tenía ganas de conocerte’. Nos ponemos para la foto y le pregunté ‘Campeón, ¿cómo te llamás?’. Me respondió ‘Santi’. Y ese Santi me dio el abrazo y yo me emocioné”, contó.

Con la voz quebrada, el actor reflexionó: “¿Vos entendés las posibilidades que había de que se llamara...? Yo le pedí a mi hermano tres minutos antes ‘necesito darte un abrazo’. Y yo se lo estaba dando a ese Santi como si fuera mi Santi”, concluyó, visiblemente conmovido.