Nico Occhiato contó la verdad sobre los rumores de pelea con Flor Jazmín: “Quiero discutir...”

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña son una de las parejas más queridas del entretenimiento y sobre todo del mundo del streaming. La bailarina y el conductor demuestran su amor al aire y en redes sociales, por lo que cada actitud es vista por miles. En una fiesta del fin de semana fueron protagonista de una nueva polémica.

Hace unas semanas, la bailarina se había enojado en un evento de famosos porque otra “famosa” habría coqueteado con su novio. Esto generó especulaciones sobre los “celos” entre ellos.

El equipo de Luzu Tv está haciendo temporada en la costa, en medio de eso fueron a bailar y una escena de la pareja llamó la atención e hizo que los usuarios de redes sociales saquen conclusiones de lo que pasaba.

Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato, juntos. (Foto: Instagram)

Fue cuando Momi Giardina subió una historia de los dos bailando (Nico y Flor) y cantando el tema “Jurabas tú”. Si bien era una simple situación de pareja, esto llevó a que los usuarios comenzaran a especular sobre una discusión entre ellos.

Nico Occhiato habló de los rumores de crisis con Flor Jazmín Peña

“¿Soy la única que piensa que en esa relación el que está enamorado es solo él?”, “Flor anda siempre re perseguida”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios sobre el video viral.

Ante esto, fue Nico Occhiato quien rompió el silencio y contó su versión de la historia, ya que señalaban a Flor Jazmín como haciendo una escena de celos a su novio.

“Jajajaj ¿qué dicen? Si eso es una discusión, quiero discutir así toda la vida”, escribió el conductor en un tweet sobre el posteo de Paparazzi que hablaba de ellos.

De esta forma, defendió a su novia y aclaró que la situación era completamente diferente a los comentarios que se decían en redes sociales.