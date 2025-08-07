Ni cosméticos, ni ropa: cuál es el llamativo emprendimiento que lanzó Zaira Nara

Zaira Nara sorprendió a sus más de 5 millones de seguidores al revelar una noticia que venía guardando bajo llave: lanzó su propia marca de yerba mate. Lejos de las pasarelas y los flashes, la modelo mostró una faceta emprendedora que pocos conocían y que generó una ola de apoyo inmediato.

La hermana menor de Wanda publicó un emotivo video en Instagram donde se la ve preparando un mate, sonriente, relajada y auténtica. “Hace un tiempo me venía dando vueltas la idea de tener mi propia yerba. Me junté con amigos que saben muchísimo del tema… y les conté el sueño”, comenzó relatando.

Los guiños de Zaira en las redes.

Zaira Nara y su emoción al contar un nuevo proyecto

Reconocida por su carrera como modelo, conductora y también por su perfil bajo en lo personal, Zaira encontró en el mate un ritual cotidiano lleno de sentido. “Lo tomo sola, lo comparto con amigos, con mis hijos, con mi familia… lo comparto hasta con desconocidos”, confesó.

Así comunicó Zaira su yerba.

El nombre de su marca es Alba Nueva, un concepto que conecta con lo natural, el renacer y los pequeños momentos del día. “La idea era contárselos un poco más adelante, pero la verdad… este sueño ya es una realidad”, escribió, visiblemente emocionada.

Además, compartió el porqué de esta decisión: “Y un día pensé: ¿Cómo algo que me hace tan bien no lo voy a hacer de la mejor manera posible? ¿Cómo no compartirlo con toda la gente que me sigue?”.

En las historias, agradeció los mensajes de cariño y entusiasmo que recibió tras el anuncio: “Hace un tiempo decidí dedicarle mi tiempo a concretar mis sueños. Gracias por todos los mensajes de apoyo y a todos los que me escribieron para sumarse de alguna u otra forma a este proyecto”.

Zaira Nara lanzó su propia yerba.

Mientras siguen los rumores sobre su vínculo con Nicolás Furtado,con quien se la ha vinculado en más de una ocasión, Zaira elige enfocarse en lo que la hace feliz: sus hijos, su bienestar y sus nuevos desafíos.

La emoción de la modelo.

Así, con un termo bajo el brazo y el corazón lleno de ilusión, la modelo le da un giro inesperado a su carrera y demuestra que también se puede conquistar desde lo simple.