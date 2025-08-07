Ni actor, ni polista: qué debe tener el futuro novio de Pampita según su hijo mayor, Bautista Vicuña

Pampita es una de las figuras públicas más importantes del país con una larga trayectoria en los medios de comunicación. La modelo argentina es muy querida por el público que constantemente le demuestra su amor. Comenzó una nueva etapa profesional y ahora es la conductora de Los 8 Escalones.

La modelo debutó en la conducción del programa tras la presentación oficial de Guido Kaczka, el anterior conductor. Pampita formó parte del jurado del ciclo durante varias temporadas y ahora se luce en su nueva faceta como presentadora de un reality de saber.

A pesar de haberse separado hace poco, la modelo sigue con su vida y enfrenta nuevos desafíos. En el segundo programa estuvo de invitado especial su hijo Bautista Vicuña, quien no solo la acompañó a grabar, sino que formó parte del jurado del programa.

Pampita como conductora de Los 8 Escalones

Bautista Vicuña se plantó y le hizo un pedido a Pampita

Es la primera vez que aparecen madre e hijo en televisión. La modelo y el adolescente mostraron la complicidad que tienen entre los dos y tuvieron idas y vueltas divertidas que atraparon al público.

Bautista estuvo de jurado en la parte de música, ya que según su mamá sabe mucho del tema. El comentario inesperado llegó cuando Pampita le preguntó a una participante si ella se había anotado, la mujer le respondió que fue su hija.

"Ay, qué bien. A mí Bauti nunca me inscribió en nada de sorpresa”, comentó la modelo. Ante esto, su hijo no dudó en responder y lanzó: “Dame una oportunidad”.

Luego, Nair contó que conoció a su marido en un “cantobar”, y que la conquistó con trucos de magia y su voz. En ese momento, Pampita se interesó por la historia y comentó con humor: “Voy a empezar a ir a esos lugares, pasá las direcciones por favor, te lo pido“.

Así fue el debut de Pampita como conductora

Por su parte, su hijo se plantó y expresó tajante sobre la propuesta: ”Anotá madre, anotá, por favor“.

Por su parte, la modelo acotó: “¿Cómo me ves con un cantante, Bauti? Cantante no tuve nunca, así que todo puede ser”. Ante esto, el adolescente respondió con sinceridad: “Estaría bueno, estaría bueno”.

El hijo de la modelo y el actor aprobó la profesión que tendría que tener la nueva pareja de su mamá.