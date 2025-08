Natasha Rey rompió el silencio y dio detalles íntimos sobre su relación con Mauro Icardi: “Tengo grabaciones”.

Natasha Rey, una influencer uruguaya, hizo públicas presuntas charlas subidas de tono que habría mantenido con Mauro Icardi. La situación derivó en un escándalo cuando, tras ser desmentida por el futbolista y la China Suárez, decidió publicar un video íntimo del jugador en sus redes. Ahora, a una semana del revuelo, reveló su versión completa de los hechos.

Natasha Rey habló sobre sus picantes conversaciones con Mauro Icardi

Natasha Rey visitó LAM y relató cómo comenzó su vínculo virtual con Mauro Icardi. Según contó, los intercambios con el futbolista se dieron durante varios años y no fueron precisamente inocentes. “Mauro Icardi me reaccionaba a las historias de Instagram desde 2021 hasta 2024”, afirmó la influencer.

Además, reconoció que hubo mensajes subidos de tono entre ellos. “Yo me hablaba con él por redes, tuvimos intercambios hot, no lo voy a negar”, agregó sin rodeos. Más adelante, explicó los motivos que la llevaron a hacer pública la situación: “Me volvió a escribir, ese fin de semana que yo empiezo a publicar, y lo borra porque yo hago una captura de pantalla. Yo estoy en pareja, se me arma algo personal con él y le cuento todo lo que sucedió”.

“Entonces, yo le escribo en el muro: ‘¿Qué me escribiste que lo borraste?’ Y ahí comienza la historia”, relató Natasha Rey al contar cómo se desató el escándalo. Molesta por la actitud del futbolista, la influencer uruguaya decidió continuar el conflicto de manera pública: “Hice un video y le puse: ‘Si fue así con ella, también lo será contigo’”.

Luego, según su testimonio, Icardi intentó frenar la exposición: “Él me desbloquea de WhatsApp y me manda un mensaje pidiéndome que no mostrara nada. Tengo muchos chats”, aseguró.

Las historias que publicaron Natasha Rey y Mauro Icardi. (Captura)

“Sigue la trama porque él me expone, con su señora, en sus historias. Entonces, las apuestas fueron subiendo. Yo me hago responsable, pero ellos también tienen que hacerse responsables”, expresó Natasha Rey al detallar cómo escaló el conflicto con Mauro Icardi.

Además, explicó que solo pudo comunicarse con él por otra vía: “Le contesto por Instagram porque no podía hablarle por WhatsApp porque me bloquea”. Y reveló cómo fue su reacción ante la situación: “Le puse: ‘Ahora que se pudra todo, bebé’ y él borró lo que le convenía”, concluyó.