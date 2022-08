Murió el actor Rodolfo Bebán

El actor y director Rodolfo Bebán murió este sábado a la noche a los 84 años. Si bien aún no trascendieron los motivos de su deceso, sí se supo que residía en un geriátrico.

La noticia fue confirmada esta mañana por la Asociación Argentina de Actores: “Con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán. Su extensa trayectoria artística incluye inolvidables trabajos en cine, teatro y televisión”, dijeron a través de Twitter.

Y siguieron: “Afiliado a nuestro sindicato desde 1962. Acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento”.

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores tras la muerte de Rodolfo Bebán. Foto: CapturaTwitter

Fue en 2019, cuando su amigo Jorge Martínez se había referido al delicado estado de salud del artista: ‘’La última vez que lo vi fue en septiembre, fuimos a cenar y pusimos un biombo, porque Rodolfo no quería que lo vieran, y ya no estaba bien, ahora ya no quiere salir a comer, es más a veces lo llamo y ni me contesta. Me da mucha pena verlo así”.

Quién era Rodolfo Bebán

Rodolfo Tilli, más conocido por su nombre artístico Rodolfo Bebán nació en Ciudadale el 25 de mayo de 1938. Estuvo casado con la reconocida actriz Claudia Lapacó, con quien tuvo dos hijos Rodrigo y Diego.

Rodolfo Bebán y Claudia Lapacó en una producción para Revista Gente. Foto: Revista

Se consagró en el mundo artístico Bebán gracias a su interpretación en el papel protagónico del clásico film de Leonardo Favio “Juan Moreira”, en 1973. La actuación estaba en sus genes, es que su padre, Miguel Bebán también era actor.

El salto a la fama lo dio en los años ´60 de la mano de Nené Cascallar, quien lo eligió para ser uno de los galanes de la serie “El amor tiene cara de mujer”.

Sus actuaciones en pantalla chica más recordadas son: “Malevo” (1972), “Muñeca” (1973), “El Gato” (1976) y “Nazareno Reyes” (1984).

En teatro Bebán fue un destacado comediante, sobre todo durante los años ‘60 y ‘70, actuando en “Las Amorosas”, “La extraña pareja”, “Vivamos un sueño” y “Las mariposas son libres”, entre otros.