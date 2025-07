“Mucama”: el polémico gesto de María Vázquez con el que liquidó a Pampita

Tras la ruptura amorosa entre Pampita y Martín Pepa, desde el Canal 13 revelaron el polémico gesto que tuvo la modelo María Vázquez en contra de Ana Carolina Ardohain y, como es de suponer, la polémica se ha hecho más grande conforme pasan las horas.

María Vázquez evidencia la mala relación que tendría con Pampita.

Guerra sin fin: los detalles de la pelea entre María Vázquez y Pampita

Aunque las tensiones entre María Vázquez y Pampita han existido desde hace mucho tiempo, todo parecería indicar que incrementan con el pasar de los años. Esto debido a la información que develó el periodista Santiago Sposato a través de X.

Tal como se aprecia en la segunda imagen adjuntada, Santiago mostró un detalle no menor de la lista de caballos y yeguas que pertenecen a la familia de Adolfo Cambiaso, esposo de María Vázquez.

El gesto de María Vázquez contra Pampita.

Más exactamente, el periodista en cuestión expuso el listado referido y, al pie de la imagen, escribió: “Me llamó la atención el nombre de uno de los caballos de Adolfo Cambiaso y más el nombre de la yegua que lo parió. Teléfono para María Vázquez”.

Después, durante una de las más recientes emisiones de “Puro Show”, programa que se emite por El Trece, los profesionales presentes en el panel explicaron el accionar de María Vázquez contra Pampita.

Conforme a lo dicho, una de las yeguas que Adolfo presentó en el Abierto de Polo se llama “Pampita” y, por su parte, la hija de esta fue apodada como “Dolfina Mucama”. El uso de la palabra “Mucama” destacó porque así se referían a Pampita en el pasado cuando querían apuntar en su contra.

Aunado a ello, Angie Balbiani destacó que a otra de las yeguas la nombraron “Guadalupe Pepa”. Y, por su parte, Sposato explicó la relación que esta tendría con Martín Pepa: “Pepa está hace mucho tiempo en el mundo del polo. Pero me contaron que en el mundo del polo lo ven como con ojos de ‘vos no sos de nuestra camada, vos no sos de nuestro pedigree’”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, en “Puro Show” aseguraron que María Vázquez está feliz porque Martín terminó su relación con Pampita y, porque finalmente la expareja de Martín no se involucrará más en el mundo del Polo.