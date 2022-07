Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini decidieron unir su amor a pesar de no contar con los votos por iglesia Como no podía ser de otra forma, la diva tomó la decisión de que la jura de eterno amor con su pareja no sería igual a la del resto de los mortales y estaría cargado de particularidades.

Es en este sentido que, días atrás Moria sorprendió con la noticia de que celebrará su boda en la Bombonera, sí, es así como lees, la “one” está planificando casarse en la cancha de Boca Juniors, por más que ya cuenta con el civil.

Moria Casán y Pato Galmarini. Foto: Gentileza Caras

Pero como si esto fuera poco, en las últimas horas la legendaria estrella de la televisión argentina sorprendió con un posteo a través de su cuenta de Instagram dónde, se la puede ver junto a “Pato” Galmarini en su luna de miel en Lisboa, Portugal.

Moria Casán y Fernando “Pato” Galmarini compartieron una foto disfrutando de su “luna de miel” en Europa. Foto: Moria Casán

“En Cascais, Lisboa con @fernando.galmarini.58. Amo nuestro sex appeal” comentaba en la publicación Moria, quien se muestra plena disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida.

Cómo será la boda de Moria Casán y “Pato” Galmarini en la Bombonera

Durante una entrevista en el programa de radio “Agarrate Catalina” por Radio La Once Diez, Moria Casán aseguró que celebrará su boda con “Pato” Galmarini en la cancha de Boca Juniors, equipo del cual ella es fanática.

Moria Casán y Pato Galmarini. Foto: Gentileza La Naci

“Nos vamos a casar en la cancha de Boca, me dijo su Presidente que nos casemos ahí” confesaba “la one”, quien se encontraba acompañada de su pareja que expresó muy enamorado “pensamos que es una relación para toda la vida, imagino el resto de mi vida junto a Moria”.