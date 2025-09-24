Mónica Farro reveló que se graba en la intimidad con su marido y dejó a todos sin palabras: “Nos calienta...”.

En la edición de hoy de LAM (América), Mónica Farro volvió a generar comentarios al sincerarse sobre su vida íntima junto a su esposo, Leandro Herrera. La vedette uruguaya, conocida por su estilo directo y sin filtros, reveló cómo manejan la sexualidad en pareja y cuáles son las prácticas que más los entusiasman.

Mónica Farro dio el sí tras dos años de novia. Foto: Teleshow

Esta es la íntima actividad que disfruta Mónica Farro con su pareja

Con total naturalidad, Mónica profundizó sobre su intimidad y compartió detalles de su relación con Leandro: “Nosotros somos muy visuales los dos y nos calienta mucho. Me gusta mirarlo a él, nos miramos nosotros al espejo. Hay momentos que uno está en un lugar, otro en el otro y mirás. La mayoría de los videos los tiene él, es con el celular mucho desde su perspectiva y otros de que hemos puesto”, explicó la vedette uruguaya, mostrando su estilo frontal y sin filtros al hablar de su vida en pareja.

Ante la sinceridad de Mónica, Ángel de Brito no pudo evitar hacer la pregunta que muchos espectadores tenían en mente: “¿Pero por qué no hacés un OnlyFans o algo así?”. Farro respondió de inmediato, con su habitual naturalidad: “Tengo, tengo… bah, tengo Divas”, haciendo referencia a la plataforma donde comparte contenido exclusivo para sus seguidores.

La charla tomó un giro inesperado cuando el conductor insistió, preguntando si se animarían a vivir la experiencia juntos: “¿Los dos juntos?”. Mónica Farro admitió entre risas: “Lo estamos pensando. Lo estoy convenciendo a él para meterse en todo esto”.

Con picardía, Ángel de Brito destacó el bajo perfil del esposo de la vedette y confesó que apenas lo había visto en un par de ocasiones: “Si él es muy bajo perfil”. Farro, divertida, respondió que justamente ese es el desafío que está trabajando para animarlo a dar el paso y sumarse a la propuesta.

La conversación se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron la franqueza de Mónica Farro, mientras que otros debatieron sobre la posibilidad de que se sume junto a su pareja a la creciente ola de famosos que utilizan plataformas de contenido erótico para mostrarse sin tabúes.

Mónica Farro y su novio

Con declaraciones como estas, Farro reafirma su perfil como una de las figuras más desinhibidas de la farándula, demostrando que no teme abordar temas que suelen generar controversia y mantener siempre su estilo directo y sin filtros.