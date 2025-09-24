Mónica Farro reveló que se graba en la intimidad con su marido y dejó a todos sin palabras: “Nos calienta...”.

En la edición de hoy de LAM (América), Mónica Farro volvió a generar comentarios al sincerarse sobre su vida íntima junto a su esposo, Leandro Herrera. La vedette uruguaya, conocida por su estilo directo y sin filtros, reveló cómo manejan la sexualidad en pareja y cuáles son las prácticas que más los entusiasman.
Esta es la íntima actividad que disfruta Mónica Farro con su pareja
Con total naturalidad, Mónica profundizó sobre su intimidad y compartió detalles de su relación con Leandro: “Nosotros somos muy visuales los dos y nos calienta mucho. Me gusta mirarlo a él, nos miramos nosotros al espejo. Hay momentos que uno está en un lugar, otro en el otro y mirás. La mayoría de los videos los tiene él, es con el celular mucho desde su perspectiva y otros de que hemos puesto”, explicó la vedette uruguaya, mostrando su estilo frontal y sin filtros al hablar de su vida en pareja.
Ante la sinceridad de Mónica, Ángel de Brito no pudo evitar hacer la pregunta que muchos espectadores tenían en mente: “¿Pero por qué no hacés un OnlyFans o algo así?”. Farro respondió de inmediato, con su habitual naturalidad: “Tengo, tengo… bah, tengo Divas”, haciendo referencia a la plataforma donde comparte contenido exclusivo para sus seguidores.
La charla tomó un giro inesperado cuando el conductor insistió, preguntando si se animarían a vivir la experiencia juntos: “¿Los dos juntos?”. Mónica Farro admitió entre risas: “Lo estamos pensando. Lo estoy convenciendo a él para meterse en todo esto”.
Con picardía, Ángel de Brito destacó el bajo perfil del esposo de la vedette y confesó que apenas lo había visto en un par de ocasiones: “Si él es muy bajo perfil”. Farro, divertida, respondió que justamente ese es el desafío que está trabajando para animarlo a dar el paso y sumarse a la propuesta.
La conversación se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales, donde muchos usuarios aplaudieron la franqueza de Mónica Farro, mientras que otros debatieron sobre la posibilidad de que se sume junto a su pareja a la creciente ola de famosos que utilizan plataformas de contenido erótico para mostrarse sin tabúes.
Con declaraciones como estas, Farro reafirma su perfil como una de las figuras más desinhibidas de la farándula, demostrando que no teme abordar temas que suelen generar controversia y mantener siempre su estilo directo y sin filtros.