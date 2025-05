Mirtha Legrand reveló su nuevo estilo de vida a los 98 años: “Nunca estuve tan bien”

Mirtha Legrand es de las divas más importantes en Argentina. Tras debutar en la industria del cine con Hay que educar a Niní (1940), la Chiqui se convirtió en un hito primordial para la industria del cine y la televisión nacional.

Mirtha Legrand durante la película "Hay que educar a Niní".

"¡Ay qué emoción! ¡Hacía un frío espantoso en el estudio! ¡Éramos extras en un colegio y Nini Marshall nos decía a Goldy y a mí ‘vos te quedas con vos’ señalándonos confundida por el parecido! Eso lo agregó el Director Amadori por nuestro parecido. Hermoso recuerdo y qué lindo saber que todavía puedo darme el lujo de seguir haciendo lo que me gusta y que ustedes también lo disfruten", recalcó la actriz sobre su primera experiencia en el cine.

Tras su reconocida carrera en los sets de grabación, los fanáticos han quedado impresionados sobre la lucidez de Mirtha Legrand a sus 98 años. Tanto ha sido la sorpresa que la Chiqui reveló su más grande secreto para mantenerse con el tiempo.

Cuáles son los cuidados de Mirtha Legrand a sus 98 años

La actriz y presentadora dio detalles de sus cuidados en el último programa de “La noche de Mirtha”. Ahí, en compañía de algunas personalidades como Virginia Gallardo y Lilita Carrió, hizo referencia a su estado físico. "No, nunca tuve tan bien el físico“, expresó la Chiqui en compañía con un vestido rojo de faldón.

Seguidamente, dio detalles de cómo cuida su salud. "Hago gimnasia también. Como menos. A mí me gusta comer. Me encanta comer. Pero he dejado de comer todo lo que engorda“, enfatizó Mirtha a sus invitados sobre los cuidados que realiza actualmente.

La postura de Mirtha Legrand sobre el nuevo Papa León XIV

En el programa, también hizo alusión al nuevo sucesor del Papa Francisco. Previo a la conversación con sus invitados, la Chiqui celebró la llegada de un nuevo cardenal y solicitó que continuara con el legado de Bergoglio en la Iglesia.

"El jueves fue elegido Papa el cardenal Robert Prevost, nacido en Estados Unidos. Tomó el nombre de León XIV. Quiera Dios que lo ilumine para conseguir la paz en el mundo y continuar el legado de Francisco. Dios quiera (...) A mí me hizo una impresión buenísima. Me encantó. Me pareció una buena elección. Fue muy bien recibido por el público”, destacó Mirtha Legrand.