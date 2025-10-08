Mica Viciconte reveló qué heredó su hijo Luca de ella y dejó a todos sin palabras: “Es muy...”.

A tres años de haberse convertido en mamá de Luca, fruto de su historia de amor con Fabián Cubero, Mica Viciconte atraviesa uno de los momentos más plenos de su vida.

En una entrevista con la revista Pronto, la panelista de Ariel en su salsa se mostró completamente enamorada de su hijo y no ocultó su orgullo al hablar de él. “Luca está hermoso. Yo le digo bebote pero ya no es bebote, es un niño. Es travieso, muy pícaro, está grande, es divino. ¡Es un bombón! Luca es amoroso, es comestible. Esa es la palabra: es comestible”, expresó, dejando ver el profundo cariño que siente por su pequeño y la conexión que los une.

Mica Viciconte y su hijo Luca. Foto web.

Pero luego, la influencer sorprendió al admitir que su hijo logró sacar su costado más difícil y generó gran sorpresa entre sus seguidores.

Mica Viciconte reveló qué fue lo que Luca sacó de ella

En la entrevista, Mica Viciconte habló con ternura y humor sobre la personalidad de su hijo Luca y las similitudes que encuentra entre ambos. “Creo que tiene un poco de mi carácter porque es muy cabeza dura en muchas cosas. Ayer justo estaba con un juego de ingenio que trajimos de Brasil, en el que hay que sacar un aro y veía que lo intentaba sacar, no podía y se enojaba. Pero se enojaba con bronca y sentía que era como una mini Viciconte. ¡Pobrecito! Le dije: ‘Luca, tranquilo, hay que seguir intentándolo’, y él se sacaba. Hasta que se calmó, lo intentó y lo pudo resolver. Tiene eso de temperamental, de contestatario y después tiene toda la dulzura que tiene el padre, que no la tengo yo. Fabi es más amoroso, más besuquero y toda la parte sentimental y más demostrativa la heredó del papá. Además, ama estar con sus hermanas”, contó.

Respecto al vínculo de Luca con las hijas de Cubero, Mica detalló: “¡Las ama! También las vuelve locas y les hace maldades, en chiste. Toda la parte del carácter y lo disciplinado lo heredó de mí. Porque Luca también es disciplinado, va, ordena, pone todo en su lugar. Él necesita poner su cubierto, su vaso, su plato y tiene esas cositas que son mías. Pero después la parte sentimental y de dulzura las sacó del padre. El vínculo con las hermanas es extraordinario y va mutando porque hay etapas en las que se lleva mejor con una que con otra y ahora sabe perfectamente quién es cada una y para qué está cada una”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero festejaron el cumpleaños número 3 de su hijo Luca con una mega celebración (Captura de pantalla)

Además, la panelista reveló cómo se da esa dinámica familiar: “Por ejemplo, con la más grande quizás hacen otro tipo de actividad, con la del medio juegan y con la chiquitita vos los ves que se pelean. Sienna lo camorrea y él le contesta. Tienen etapas en ese sentido pero yo creo que las tres tienen devoción por el hermano y él ni hablar por ellas. Las chicas son muy presentes, lo cuidan, le ayudan a hacer cosas. Creo que eso tienen las nenas igual en general. Todos los que tienen nenas te lo van a decir: las nenas son mucho más atentas, más cuidadoras, más mamás. En casa yo siempre digo que hay cuatro mamás porque lo cuidan, a veces mejor que yo. Muchas veces soy más libre y desaprendida y las chicas dicen: ‘No, Luca, que te vas a golpear’. Son súper amorosas, lo contienen, lo abrazan, le enseñan”.

Por último, entre risas, Mica confesó que no todo es ternura: “Así es la dinámica de casa. Ojo: le enseñan cosas buenas y malas también, como algunas malas palabras y ahí salto yo a retarlo: ‘Luca, no lo digas’. Pero bueno, es parte también del crecimiento”.