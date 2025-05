Melody Luz lanzó una picante indirecta a Alex Caniggia tras la internación de su hija Venezia: “No me sorprende...” .

Los últimos días fueron de mucha angustia para Melody Luz y Alex Caniggia, luego de que su hija Venezia, de casi dos años, tuviera que ser hospitalizada por una complicación respiratoria.

Internaron de urgencia a la hija de Alex Caniggia y Melody Luz.

La bailarina contó en sus redes sociales que desde el jardín les avisaron que la nena tenía fiebre y dificultad para respirar. Rápidamente la fueron a buscar y la llevaron al médico, donde le diagnosticaron un broncoespasmo.

Aunque Venezia permaneció algunas horas internada, ya está en casa, y Melody quiso calmar a sus seguidores, agradeciéndoles además por el apoyo y la preocupación.

Cómo está de salud Venezia Caniggia

“Gracias por sus mensajes. La verdad, no sé cómo se filtró que salimos corriendo por su salud, pero bueno, no me sorprende”, dijo, dejando una indirecta hacia los medios que difundieron la información.

Cómo está de salud Venezia Caniggia.

Luego, actualizó sobre la salud de Venezia: “Vene está mejor, pitando, cantando... Sólo queda estar atentos y hacerle seguimientos”.

Cómo está de salud Venezia Caniggia.

La bailarina también quiso enviar un mensaje de apoyo a otras familias que están pasando por lo mismo: “Y vuelvo a abrazar a la distancia a las mamis que tienen a sus bebés en el hospital. Mucho amor y fuerza”.

Por su parte, Alex Caniggia también expresó su alivio y compartió una foto de su hija, donde se la ve sonriente y comiendo. “Es la osa loquita”, comentó, mostrando que la pequeña ya está mucho mejor.