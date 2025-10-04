María Belén Ludueña quedó fuera de las mañanas del Canal 13: ¿Quién es la primerísima figura que la reemplazará?

El Trece está dispuesto a mejorar la grilla y sumar nuevas figuras a la programación del día a día. Por tal motivo, el canal en cuestión tomó la determinante decisión de sacar a María Belén Ludueña de las mañanas y, en su lugar, colocar a una primerísima figura de la Argentina.

En principio, se creía que El Trece no solo sacaría a Ludueña, sino que, además, daría de baja el programa que, hasta el momento, conduce. Sin embargo, en la más reciente emisión de LAM informaron que Mujeres Argentinas continúa al aire, pero renovado.

María Belén Ludueña

Qué dijo María Belén Ludueña sobre la decisión que se tomó en El Trece

Durante una íntima nota con Los Profesionales de Siempre, María Belén Ludueña primero confirmó la noticia: “A partir de noviembre paso a la tarde, a las 14:45, con un programa nuevo. Me pidió el canal si podía cubrir el turno de la tarde, horario en donde ya había hecho una suplencia”.

Ludueña no se mostró complacida por el cambio en cuestión, pero dejó entredicho que no le quedó otra opción más que aceptar la decisión: “Soy empleada del canal. El canal me lo pidió y estuve de acuerdo. Trabajo en televisión, entiendo cuáles son las reglas del juego y que estas cosas pasan“.

Aunado a ello, María Belén sumó: “Quedó una buena impresión cuando hice la cobertura de la tarde y a mí también me gustó. Es un horario piola. La mañana me encanta, pero donde manda capitán no manda marinero y me toca este nuevo desafío que me tiene muy emocionada".

Por su parte, la conductora de televisión mencionó que no solo encabezará un programa nuevo, también tendrá un equipo de trabajo renovado, según lo que le informó la directiva del Canal 13.

Después, horas más tarde, LAM abordó a Moria Casán en un repentino móvil y, allí, esta confirmó que es la elegida por El Trece para conducir Mujeres Argentinas, pero con un equipo de trabajo nuevo.

De tal manera se supo que, en efecto, Moria se encargará de las mañanas del Canal 13 y María Belén Ludueña seguirá en el canal, pero con otro programa que saldrá horas más tarde.