Maikel de Kapanga se retira de la banda por una delicada enfermedad

El martes pasado, a través de su cuenta oficial en Instagram, la banda Kapanga compartió la siguiente declaración acerca de Miguel de Luna Campos, quien es más reconocido como “Maikel”, su guitarrista: “Maikel tomará un tiempo fuera de los escenarios para centrarse en su bienestar y salud”.

Por ello, Kapanga especificó que suspenderá el show que tiene programado para el 4 de noviembre en el Estadio Obras. En cuanto al resto de sus compromisos del año, la banda aseguró que se mantienen en pie, “por pedido expreso de Maikel”. Así, su reemplazante de momento será el guitarrista Gastón “Pato” Sloomant.

El comunicado que publicó Kapanga explicando la situación. Foto: Instagram

La palabra de Maikel, de Kapanga, sobre su salud y la decisión de la banda

Tras ello, Maikel hizo un video que publicó en sus redes, ampliando lo ya comunicado por su banda: “Quería contarles desde mi lado lo que está pasando, para que lo sepan. Tengo una enfermedad bastante delicada que me va a alejar de los escenarios un tiempo, para sanarme. Me voy a preocupar por mi salud, que es lo que corresponde ahora. Obvio, va a ser difícil para mí, no me van a ver por ahí, por un tiempo”.

“Les quería contar un poco cómo se siente mi banda... estamos todos supergolpeados, pero lo importante es lo que ya dije: la salud. Desde un primer momento, lo que me propusieron fue que paremos de tocar el tiempo necesario hasta que yo me cure. Me pareció lógico pero a la vez injusto”, continuó.

Maikel explicó cuál había sido su forma de encarar el asunto: “Hay una frase de Perry Farrell, vocalista de Jane´s addiction, que dice: ‘La música es la cura’. Así que les dije a los chicos que nuestra cura iba a ser que siguieran tocando. Que paren porque yo estoy enfermo, no va...”.

Kapanga publicó un comunicado y un video en sus redes para llevar calma a sus fanáticos. (Instagram Kapanga)

Luego que se le quebrara la voz y tener que hacer una pausa, siguió: “Así que eso les dije: que sigan tocando, que siga Kapanga sonando. Por nosotros, por nuestro público”.

Y concluyó: “Les voy a pedir un favor muy grande: más que nunca, apoyen a mi banda, a Kapanga. Es el único favor que les pido, apoyen a mis compañeros. Los voy a extrañar, los quiero mucho. Y como dice Andrés Calamaro: ‘Buena suerte y hasta luego’.