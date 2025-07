Luis Ventura sufrió una brutal agresión en un partido de fútbol del ascenso: cómo está de salud

Luis Ventura es una periodista de espectáculos, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) y director técnico del Club Atlético Deportivo Arenas, que no estuvo presente en la gala de entrega de los Martín Fierro de Radio por una agresión que sufrió el domingo por la tarde.

Luis Ventura

El famoso periodista fue agredido al final del partido de la Primera C cuando su equipo se enfrentaba con Central Ballester. El golpe que recibió lo llevó al Hospital y debió suspender su participación en la ceremonia de los Martín Fierro.

Según el video que circuló después de conocerse la noticia, Ventura salía de la cancha con un banco en la mano, y en medio de eso se desató un conflicto entre hinchas y jugadores. Un hombre pasó por al lado del periodista y le pegó en la cabeza, en ese momento, el famoso cae al piso.

Más tarde, se conoció la noticia de que fue por sus propios medios a la clínica. El golpe que recibió no le permitió asistir a la entrega de premios de los Martín Fierro de Radio.

Cómo se encuentra de salud Luis Ventura tras la violenta agresión

"Me pegaron de costado, medio de atrás, a la altura de la sien. Tengo toda la cabeza hinchadísima. Se llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia y yo decidí irme porque quería ir al Martín Fierro, pero me doy cuenta de que no estoy en condiciones“, expresó Luis Ventura en Infama después de la agresión.

“Si me tienen que internar me internaré. Puntos no porque lo tengo todo inflamado, a los mejor me tienen que cortar para que me drene la sangre”, contó en ese momento.

Después de unas horas, fue su hijo Facundo Ventura, quien contó cómo se encuentra Luis tras asistir a la clínica. “Recién salgo de ver a mi viejo. Todos los estudios que le hicieron dieron bien. Para evitar cualquier tipo de problema, va a pasar la noche en observación”, contó el también periodista.