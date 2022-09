Luciana Salazar reveló si está pensando en darle un hermanito a Matilda

Luciana Salazar y su hija Matilda son, sin duda alguna, uno de los dúos madre e hija preferidos por los y las argentinas.

Con millones de seguidores reflejados en las redes sociales, Luli y Matu conquistan corazones a diario con postales a puro amor y diversión.

Luciana Salazar y Matilda. Foto: Instagram/lovingmatilda

Es de esta forma que, sus admiradores desean conocer cada vez más al respecto de su dinámica familiar, la cual a simple vista pareciera ser de cuento de hadas, al menos entre ellas dos.

Luciana Salazar reveló que sería mamá nuevamente

En diálogo con “Socios del Espectáculo”, Luciana Salazar reveló que está pensando en darle un hermanito a Matilda.

Tras haber sido mamá en el año 2017, Luli expresó “Yo mi sueño lo cumplí, que era ser madre. Siempre fue mi deseo absoluto. Yo con ella ya lo cumplí. Ahora si la vida el día de mañana me da una oportunidad, bienvenido sea”.

Matilda y Luciana Salazar matchearon looks. Foto: Instagram

De todas formas, la modelo agregó “Un hijo siempre es bienvenido, pero hoy por hoy estoy bien y más siendo madre soltera. Me parece que dos ya es mucho”.

Luciana Salazar y Matilda Foto: Instagram

Recordemos que, si bien Luli se encontraba en pareja con Martín Redrado al momento de tomar la decisión de ser mamá, la paternidad de Matilda no la comparten. En este sentido, la modelo relató “Yo me ocupo mucho de Matilda y no solo en sus tareas extracurriculares, sino en el día a día, la educación, estar pendiente, estar presente. Todo eso es un trabajo”.

Luciana Salazar y Matilda. Foto: Instagram

Qué opina Matilda de tener un hermanito

Por último, Luli reveló qué opina Matilda de tener un hermanito, asegurando que la pequeña estrella “Es celosa. Cuando le digo de tener un hermanito me dice un ‘no’ rotundo”.