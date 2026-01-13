Entretenimiento / Famosos

Luciana Salazar mostró que su hija Matilda aprendió a maquillarse sola: “Coqueta”

Luciana Salazar sorprendió al mostrar cómo su hija Matilda, con apenas ocho años, ya despliega un estilo propio y una faceta beauty que no pasó desapercibida en redes.

Camila Charris Pérez

13 de enero de 2026,

Luciana Salazar mostró que su hija Matilda aprendió a maquillarse: “Coqueta”.

Luciana Salazar volvió a enternecer a sus seguidores al compartir nuevas postales del día a día junto a su hija Matilda, con quien suele mostrar momentos de complicidad, juegos y looks cuidadosamente combinados.

A través de sus redes sociales, la modelo documenta con frecuencia el crecimiento de la nena, que ya tiene ocho años y demuestra una marcada inclinación por la moda y el estilo.

Cuál es la estricta crianza de Luciana Salazar con su hija Matilda

Matilda aprendió a maquillarse y Luciana mostró el resultado

En las últimas horas, Luciana publicó dos imágenes de Matilda con un estilismo impecable y un detalle que no pasó desapercibido. “Ella ya aprendió a maquillarse”, escribió la modelo al pie de una de las fotos, dejando ver con orgullo cómo su hija comienza a explorar el mundo de la belleza.

En otra de las postales, Salazar definió a la nena con una sola palabra: “Coqueta”. En la imagen, Matilda posa mostrando sus uñas pintadas de rosa, decoradas con diseños de princesa, un guiño claro a su gusto por los detalles femeninos y delicados.

El look se completó con un vestido rosa bebé y un peinado prolijo, con el cabello recogido en un rodete adornado con un moño del mismo tono.

Como suele ocurrir con cada publicación que involucra a su hija, las imágenes rápidamente generaron repercusión. Sin embargo, al ser en las historias de Instagram no se pueden ver los comentarios por parte de los seguidores.

