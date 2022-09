Luciana Salazar fue al colegio de Matilda y se lució como mamá

Luciana Salazar se lució como mamá entres los compañeritos de Matilda, es que la modelo fue invitada a la clase de español de la pequeña para una actividad escolar.

Según reveló a través de sus historias de Instagram, Luciana fue al colegio de Matilda para leer un libro a sus compañeritos.

Luciana Salazar y Matilda combinando sus looks. Foto: Instagram/lovingmatilda

“Qué lindo. Ayer fui al cole de mi hija a leerles un cuento a todos sus amiguitos”, explicó Salazar, con fotos del momento.

Luciana Salazar fue al colegio de Matilda. Foto: Instagram

Es que Luciana se muestra bastante presente en las distintas actividades de Matilda, sean para la escuela o para sus extracurriculares.

Cuál es el superpoder de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Luciana Salazar reveló a la revista Gente el que ella considera como el superpoder de Matilda. “Mi mamá me mostraba videos de lo que genera Matu en España con otros nenes cuando va a una plaza o algún lado”, empezó con su relato.

Luciana Salazar y su hija Matilda en España. Foto: Luciana Salazar

Luego aseguró: “Los nenes quedan embelesados ¡la re siguen! Eso es un poder de carisma que no lo tiene cualquiera, eso me asombra de ella. Tiene un poder de seducción con todo el mundo porque es supersociable, tiene una magia que no todo el mundo la tiene y yo lo veo de ese lado. La belleza es lo que menos me importa, no focalizo ahí. Ella tiene ángel”.