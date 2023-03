“Los festejo acá”: las emotivas fotos que Barby Franco publicó de la internación de Sarah.

Sarah, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, sigue internada desde el sábado a causa de una infección orinaria. La modelo y el abogado no se han movido del lugar y están muy atentos a lo que ocurra con la pequeña.

La modelo estuvo alejada de sus redes sociales durante el fin de semana, pero ya desde el lunes comenzó a publicar información sobre la salud de la bebé en su perfil de Instagram, donde mostró fotos de la visita y el apoyo que le dio Graciela, la mamá de Fernando Báez Sosa.

Barby Franco Foto: Vía País

En las últimas horas, Barby publicó un posteo para celebrar los tres meses de vida de Sarah. En la primera imagen se ve a la bebé sonriendo.

Sarah, la hija de Barby Franco, está internada desde el sábado. Foto: Instagram

En las demás fotos se ven diferentes momentos que ha vivido la bebé con sus padres durante la internación, mostrando el detalle de la intravenosa, además de algunas donde se la ve con su brazo vendado.

Barby Franco mostró detalles de la internación de Sarah. Foto: Instagram

El emotivo mensaje de Barby Franco

“Hoy cumplo 3 meses y lo festejo acá”, así comenzó la publicación de Barby haciendo referencia a que, a pesar de estar en internación, hoy Sarah tiene su cumple mes.

Barby Franco junto a Sarah. Foto: Instagram

“Por suerte me siento muy bien. Tuve 39,6 de fiebre y mis papás me llevaron al médico, me dijeron que tengo una bacteria y eso me hizo infección urinaria, por suerte estamos matando al bichito”, explicó la modelo sobre el motivo de la internación.

Burlando cargando a Sarah durante la internación. Foto: Instagram

“Yo me siento muy bien. Gracias a todos por sus mensajes tan lindos tanto para mí como a mis papás”, escribió Barby en el posteo, donde recibió cientos de mensajes de apoyo.