Los escrachó: Cinthia Fernández expuso a los futbolistas casados que le escriben por privado

En las últimas horas, Cinthia Fernández hizo pública una situación que le ha molestado profundamente y que tendría que ver con varios futbolistas casados, según ella misma aseguró.

A través de su cuenta de Instagram, Fernández denunció a un grupo de futbolistas casados que le escriben por privado. Según señaló, estos deportistas tendrían pareja, lo que hace aún más reprochable su comportamiento.

Cinthia Fernández escrachó a los futbolistas que le escriben teniendo pareja. Foto: Cinthia Fernández

En su publicación, la modelo mostró capturas de pantalla de los mensajes que recibió de algunos de estos futbolistas. En ellos, los jugadores le expresarían su interés en conocerla.

Además, Fernández ya había asegurado que ella no tiene interés en mantener este tipo de conversaciones. Al momento de publicar las capturas tapó los nombres de los futbolistas con la palabra “pajerlis” en negro.

Cinthia Fernández escrachó a los futbolistas que el escriben por privado. Foto: Instagram

Todo comenzó cuando una usuaria le preguntó sobre la cantidad de encuentros sexuales que mantenía a la semana. Ante esta consulta, la modelo explicó que hacía más de un año que no tenía relaciones, y aseguró: “Tranquilo pajerlis, soy muy feliz. Ustedes piensan con la de abajo no más”.

Las historias que compartió Fernández en su Instagram.

La comparación entre Cinthia Fernández y la China Suárez

El pasado 9 de marzo, la China Suárez cumplió años. Una fecha que Rusherking no quiso dejar pasar desapercibida, razón por la que la sorprendió con un lujoso regalo: un Volkswagen New Beetle descapotable ploteado en su color favorito.

A raíz de este regalo, el Pollo Álvarez quiso saber si a Cinthia le había pasado algo similar. “¿Te regalaron un auto para tu cumple?”, le preguntó a la modelo, quien respondió sin rodeos: “Sí, Martín (Baclini) me regaló un Mercedes. Era un auto blindado.

Cinthia Fernández contó sobre el regalo que le dio Baclini al estilo del de la China Suárez y Rusherking. Foto: instagranm

Fernández fue consultada sobre si ella le había dado alguna pista a su ex sobre el regalo que quería, como hizo la China Suárez con Rusher, o si todo había sido idea de él. “Te cuento cómo fue. A mí me habían operado de la cabeza, me habían sacado como un bulto que tenía. Yo estaba toda drogada”, recordó, señalando que se había quedado en el departamento de Baclini en Puerto Madero para poder descansar.

“Yo estaba con anestesia y, de repente, me dice: ‘Vení, acompañame al garage’. Yo le dije que me sentía para el trastre. Fuimos igual hasta el garage y mi auto no estaba. Se habían llevado mi auto y en el mismo lugar estaba estacionado el Mercedes”, contó Cinthia.