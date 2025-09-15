Lizy Tagliani se hartó y atacará con todo a la famosa conductora que la perjudicó: “No me importa quedarme en la calle”

Meses atrás, Viviana Canosa denunció en Comodoro Py a Lizy Tagliani por, supuestamente, ser parte de una red de trata. No obstante, la exfigura del Canal 13 acusó a la presentadora de Telefe de robo y aseguró que abusó de menores.

Debido al escándalo que generó aquella situación, Lizy Tagliani denunció a Viviana Canosa por calumnias e injurias y la causa, actualmente, sigue su curso. Ahora bien, frente al escandaloso escenario que hoy enfrenta con su examiga, la también comediante se sinceró en el canal de streaming de Martín Cirio.

Las conductoras debían encontrarse en tribunales. (Collage web)

En principio, Lizy Tagliani reconoció lo mucho que le afectaron las acusaciones de Viviana: “Esto que me ha lastimado tanto, no me importa nada del medio. A todo el mundo que me quiso hablar o darme alguna orden o algo, yo les dije: ‘Esto me pertenece y lo voy a hacer (responder) como yo sienta’”.

Segundos más tarde, Lizy Tagliani lanzó una dura advertencia después de haber sido señalada por quien, en su momento, fue su amiga: “A mí no me importa quedarme en la calle, ir a vender bolsas de residuos, ser peluquera, barrendera o arquitecta, no me importa para dónde dispare mi destino. Lo único que yo heredé de mi vieja es el nombre, el honor y saber quién soy”.

En ese contexto, Lizy Tagliani siguió: “Sin eso, no tengo nada. Si yo no logro tener eso, no tengo nada. Estoy dispuesta a pagar cualquier costo, lo haré por mí y por mi familia”.

También, Lizy Tagliani dejó entredicho que nunca fue una santa en los boliches, pero jamás cometió ningún delito: “Soy un demonio en los boliches, pero nunca tuve conflictos o delitos”.

De tal manera, Lizy Tagliani advirtió que, limpiará su nombre ante la Justicia sin importar cuál sea el costo, puesto que, los señalamientos en su contra ya quedaron registrados en la web.

Cómo transcurre la denuncia que Lizy Tagliani interpuso contra Viviana Canosa

Viviana Canosa y Lizy Tagliani debían verse las caras en los Tribunales de Lomas de Zamora, en una instancia de conciliación. Sin embargo, una de las partes no se presentó.

Lizy Tagliani habló con el programa de Mariana Fabbiani. (Foto: Captura de pantalla - AméricaTV)

Mientras Lizy Tagliani asistió en persona a la audiencia, Canosa prefirió no ir y que la presentación la hiciera su abogado de manera virtual. Igualmente, continúan en marcha los procesos judiciales correspondientes.