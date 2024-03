Lindsay Lohan: ¿por qué la actriz decidió abandonar Hollywood?

Hollywood es una industria que puede brindar sumas altas y caídas en la carrera de una persona. En el caso de Lindsay Lohan, actriz reconocida por sus papeles en “Juegos de Gemelas”, “Mean Girls” o “Herbie”, su camino por la fama estuvo marcados por golpes al punto de decidir abandonar la franquicia.

Por qué Lindsay Lohan decidió separarse de Hollywood

De acuerdo con Lohan, la razón por la cual decidió alejarse de Hollywood durante muchos años fue la intrusión de los paparazzis. Desde este punto, consideró que los mismos afectaron su vida profesional y personal.

“Sentí que gran parte de mi trabajo quedó eclipsado por los paparazzis y todas esas cuestiones cuando era joven”, confesó la protagonista de “Un viernes de Locos”.

Seguidamente, la actriz añadió que esas acciones llegaron a tomar vida propia y por eso “quería desaparecer” . En este sentido, entendió que para ese entonces, si no había una historia que contar a los medios, no se iban a enfocar en su trabajo.

“Siento que esas acciones tomaron vida propia. Por eso quise desaparecer. Me dije: ‘A menos que no haya una historia aquí, no se van a centrar solo en mi trabajo”, expuso la artista.

Lindsay Lohan realizó las declaraciones en el medio digital Bustle. Ahí, le hicieron una entrevista que fue publicada en Youtube el pasado 14 de marzo.

Quién es Lindsay Lohan

Lindsay Lohan es una actriz, cantante y empresaria estadounidense de 37 años. Su estrellato comenzó a los 11 años, cuando participó en la película “Juego de Gemelas”. A partir de allí, conseguió protagónico en las películas de: “Un Viernes de Locos”, “Herbie a toda marcha” y “Confesiones de una típica adolescente”.

"Juego de Gemelas" la primera película de Lindsay Lohan en Disney. Foto: Disney

Tras el lanzamiento de “Herbie a toda marcha”, Lohan se convirtió en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. No obstante, a partir de 2006, comenzaron sus problemáticas con los paparazzis.