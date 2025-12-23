El escándalo entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli sigue sumando capítulos. La modelo y el exfutbolista se separaron tras más de una década de relación y con tres hijos en común. Luego, él comenzó un romance con Ivana Figueiras, pero la polémica llevó a que se separen.

Hace unas semanas, la modelo expuso a su ex y ventiló internas de su relación y de la familia. Esto llevó a que Cvitanich respondiera en sus redes sociales desatando un nuevo cruce entre la expareja.

Darío Cvitanich con Ivana Figueiras.

Por su parte, la empresaria y modelo Ivana decidió abrirse de la polémica, hizo un descargo y cortó su romance con el exdeportista. Tras semanas, los ex dejaron guiños en redes sociales, que despertó los rumores de una reconciliación entre ellos.

Darío Cvitanich compartió un video de un paisaje mostrando que estaba de viaje y puso el emoji de un corazón. Luego, Ivana compartió una foto similar de sus vacaciones, en donde se ve el mismo paisaje y un jacuzzi de un hotel.

La coincidencia entre los exs llamó la atención y sus seguidores no tardaron en descubrir que la empresaria y el exfutbolista están en el mismo lugar, por lo que se habrían reconciliado.

La coincidencia entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Más tarde, ambos volvieron a subir una nueva coincidencia. Ivana mostró un tablero de ajedrez. Lo mismo hizo el exfutbolista y agregó: “Al final del día el rey y el peón vuelven a la caja”. De esta forma, la expareja dejó señales de que se habrían dado una nueva oportunidad.

La coincidencia entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

El descargo que hizo Ivana Figueiras por la polémica entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

Ivana Figueiras hizo un descargo tras quedar en el medio de la pelea de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich a principios de diciembre. “Hace meses que me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, me bardeen, me digan rompehogares, rompefamilias. Yo, teniendo dos hijas mujeres”, escribió la empresaria de indumentaria.

El descargo de Ivana Figueiras contra Chechu Bonelli por su relación con Darío Cvitanich

“El 14 de julio fue la primera vez que vi a Darío. Juro por mis hijas. A partir de ahí sufrí amenazas de todo tipo. Amiguitas escribiéndome, etc... Su ex escribiéndole, diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes). La chica que trabaja en su casa escribiendo mis fotos de Instagram. Todo una locura que jamás viví”, agregó Ivana en su descargo.

“Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo ¡Gracias!“, cerró con enojo la famosa.