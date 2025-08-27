Las impactantes fotos del accidente de Claudia Villafañe en Núñez: así quedó el auto que chocó

El martes por la mañana, Claudia Villafañe se vio involucrada en un accidente de tránsito en el barrio de Núñez, cerca del Puente Labruna, ubicado justo frente al estadio de River Plate. El hecho llamó la atención de los vecinos y transeúntes que circulaban por la zona en ese momento.

Claudia Villafañe, reconocida empresaria y productora argentina, se vio involucrada en un accidente de tránsito durante la mañana en Núñez. Según informaron, la exesposa de Diego Maradona habría intentado realizar un giro en “U” en un sector donde esta maniobra estaba prohibida, lo que provocó que su camioneta Ford Territory colisionara con otro vehículo que circulaba por la zona.

El auto con el que impactó sufrió daños más significativos que la camioneta de Villafañe, que solo presentó algunos raspones y rayaduras en la parte inferior derecha del paragolpes trasero.

En cambio, el Audi negro contra el que chocó quedó con severos daños en la parte delantera izquierda: el paragolpes, el guardabarros y la rueda delantera resultaron fuertemente afectados por el impacto.

El informe policial confirmó que el accidente se produjo debido al intento de giro en “U” en un área no permitida. En las imágenes filtradas del incidente se puede ver el Audi junto a un vehículo de la Policía de la Ciudad que acudió al lugar tras el choque.

Gianinna Maradona habló sobre el estado de salud de su madre Claudia Villafañe

Giannina Maradona, hija de Claudia Villafañe y Diego Armando Maradona, informó sobre el estado de salud de su madre tras el accidente ocurrido en Núñez.

A través de su cuenta de Instagram, Giannina confirmó el choque y aclaró que la vida de Villafañe no corría peligro: “Gracias a Dios está bien, le dieron 3 puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”.

Además, la hija de la empresaria arremetió contra los medios y expresó su molestia: “Mi hijo y mis amigos/familia ya saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto”.