Las hijas de Mauro Icardi habrían decidido cortar el vínculo con él: lo bloquearon y quieren cambiarse el apellido

Las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi llevan varios meses atravesando el conflicto entre sus padres. Mientras residen con Wanda en Buenos Aires y su padre continúa su carrera en Turquía con el Galatasaray, las niñas habrían tomado una drástica decisión en cuanto al vínculo con él.

Wanda Nara y sus hijas

La periodista Laura Ubfal dio a conocer en su sitio web el estado actual del vínculo entre las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi: “La licenciada Mattera del Ministerio Público Tutelar sigue monitoreando la relación entre sus hijas y Mauro Icardi, y podemos informar que por estas horas esa relación quedó cortada”.

Esta fue la decisión que tomaron Francesca e Isabella sobre su padre Mauro Icardi

Además, Laura Ubfal amplió la información sobre el distanciamiento: “Primero fue la hija menor (Isabella) la que decidió no hablar más con su padre y luego la mayor (Francesca), quien no acepta tener más comunicación con el futbolista”, reveló la periodista. Incluso señaló que Francesca habría manifestado su deseo de dejar de llevar el apellido Icardi.

Según explicó, este fuerte rechazo estaría vinculado a la incomodidad que siente la niña por la convivencia de su padre con los hijos de la China Suárez, con quienes actualmente comparte su vida en Estambul.

El futbolista podrá volver a ver a Isabella y Francesca por disposición de la Justicia.

“No le perdona que no haya estado presente en su cumpleaños en el mes de enero, cuando celebró sus diez años”, agregó Ubfal, dejando en evidencia el malestar emocional de la menor.

La periodista detalló que las hijas de Wanda y Mauro habrían tomado por iniciativa propia la decisión de bloquear a su padre en el único canal de comunicación al que tenían acceso exclusivo ellas y la licenciada Mattera. Ante esta situación, Wanda —que actualmente está en Europa— habría decidido adelantar su regreso a Buenos Aires para acompañar a sus hijas.

“No quiero hablar más con papá. No me gusta lo que está haciendo, yo soy la única que le hablaba, porque mis hermanos no le hablan, Isi tampoco, y se porta así”, habría expresado Francesca, la hija mayor, reflejando el profundo malestar con Icardi.