Las fuertes críticas que recibió Barby Franco por una foto de su mamá: “Con la guita que tenés”

Barby Franco tiene una gran exposición en redes sociales, allí comparte el día a día y crecimiento de su hija Sarah Burlando, fruto de su relación con el reconocido abogado Fernando Burlando. La pequeña de 10 meses ya es una influencer y su mamá muy orgullosa comparte distintas imágenes de su hija con sus seguidores en Instagram. Barby Franco muestra cada una de sus actividades y distintas situaciones que vive con su familia en Instagram.

Las fuertes críticas que recibió Barby Franco: “Con la guita que tenés”

La modelo hizo una publicación que generó mucha polémica entre sus fans; se trata de una fotografía en donde se puede ver a Barby y a su hija Sarah en la parada de colectivos, despidiendo a su abuela mientras sube al bus.

Las fuertes críticas que recibió Barby Franco: “Con la guita que tenés” Foto: INSTAGRAM

Barby Franco, acompañó la imagen con la frase: “Nos vemos mañana abuelita”. Esto provocó la indignación de sus seguidores que se mostraron en desacuerdo con esta situación. Algunos de los mensajes que le dejaron a la modelo en redes fueron los siguientes: “Jodeme con la guita que tiene, la hace ir a la madre en micro. Dale, no jodás, llevala vos”, “Pagale un remis, pobre”, “Pagale un Uber a la abuela”

Otro de sus seguidores analizó: “Posta, con la inseguridad que hay y teniendo los medios para llevarla o pagar un taxi, ni loca la dejo ir a mi mamá en colectivo. ¿No le podés pagar un remis? Dejate de joder”.

Barby Franco recibió una avalancha de críticas

La modelo, al ver la cantidad de mensajes críticos que sus seguidores le dejaron en la publicación en donde se ve que su mamá viaja en colectivo, salió a responderles.

Las fuertes críticas que recibió Barby Franco: “Con la guita que tenés” Foto: instagram

Barby Franco explicó: “Estoy sorprendida con los comentarios del reel que acabo de subir de mi mamá acompañándola en la parada del colectivo con Saritah. Mi mamá ama andar el colectivo, le encanta. Todo el tiempo le digo ‘ma, te mando un UBER’. No quiere saber nada. A ella le encanta andar en colectivo, le gusta. Es más, hace unos años por su cumpleaños le había regalado un auto y me lo devolvió porque no lo quiso. Le gusta estar en colectivo. Le encanta. ¿Cuál es el problema?”