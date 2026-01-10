La vez que Romina Gaetani habló de la maternidad y explicó por qué no tuvo hijos: “Quizás la vida…”

En 2023, Romina Gaetani fue invitada a Noche al Dente (América TV) y, durante la entrevista, se refirió con sinceridad a su deseo de convertirse en madre. “A mí me encantaría”, afirmó en aquel momento.

Romina Gaetani en "Otro día perdido". (Captura)

Ante la consulta de Fer Dente sobre ser madre, la actriz explicó su postura y destacó su perfil familiero: “Tengo muchas amigas que son madres. Es algo que me gustaría, soy familiera, me gustaría formar una familia. No quiero empujar para que eso suceda”.

Esto fue lo que dijo Romina Gaetani sobre ser mamá

En esa misma entrevista, Romina Gaetani profundizó su mirada sobre la maternidad y dejó una reflexión íntima. “Creo que si el universo todavía me está dejando tranquila o con algún novio que entra y se va es porque todavía tengo que aprender algunas cosas. Me encantaría ser madre”, expresó.

Luego, con un tono reflexivo, agregó: “Por más que rece, por más que pida, comprendo que no tiene que ver con la cabeza sino con el alma, es decir, quizás la vida, y confiar en el proceso de la vida, si quiere que sea madre lo voy a ser y si no, tendrá mejores cosas para mí”.

Romina Gaetani impactó a todos al confesar que tiene poderes ocultos: “Estudié siete años con Saranya Zaveri y aprendí a...”.

Más adelante, la artista se refirió al mandato social que recae sobre las mujeres en relación con la maternidad. “Andá a saber lo que me depara el destino y no quiero centrarme en ‘quiero ser madre, quiero ser madre’. Además, las mujeres tenemos que sacarnos ese mandato. Y también me doy cuenta de que quiero ser madre por el mandato. Me hago cargo de eso. Me quiero correr de eso para ser más sabia”, reflexionó.

Finalmente, Gaetani concluyó con una mirada amplia sobre el tema: “Una puede maternar de distintas maneras”.