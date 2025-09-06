La terrible reacción de los hijos de Cami Homs al enterarse del embarazo con José Sosa.

Camila Homs vive un momento pleno en su vida personal. En pareja con José ‘Principito’ Sosa, la modelo espera su primer hijo junto al futbolista y, según contó, la llegada de la bebé fue algo muy anhelado y deseado. Semanas atrás sorprendió a todos con la noticia, marcando el inicio de una etapa llena de alegría y nuevos proyectos en su vida.

Así anunció Camila Homs su embarazo

En una entrevista con Multitalent TV, Camila abrió su corazón y contó cómo atraviesa este momento tan especial. Las emociones y sensaciones se multiplican durante la dulce espera, pero uno de los pasajes que más llamó la atención fue cuando habló de la reacción de sus hijos al enterarse de la noticia.

Así reaccionaron los hijos de Cami Homs a su embarazo con José Sosa

Es importante recordar que Camila ya es madre de Francesca, de 6 años, y Bautista, de 4, fruto de su relación con Rodrigo de Paul. Por su parte, José ‘Principito’ Sosa es padre de las mellizas Rufina y Alfonsina, de 10 años. En este contexto de familias ensambladas, la noticia del embarazo generó todo tipo de emociones y reacciones.

“¿Cómo le diste la noticia a tus hijos?”, le consultaron a Homs durante el programa de streaming. La modelo no pudo contener la risa antes de contar: “Ay, con Franchi fue un trauma. Fran no se lo tomó nada bien”.

Cami Homs celebró el cumpleaños de su hija Francesca. (Instagram Camila Homs)

La historia tiene su condimento. “Ella se fue de viaje unos diez días antes de que yo hiciera el gender (revelación del género), cuando todavía nadie lo sabía. Dije: ‘Bueno, a Fran se lo voy a contar, también a los nenes y a las hijas de José’. Volvieron de viaje, a los dos días era el gender y ahí se los dijimos”, recordó Homs.

Consciente de las posibles reacciones, decidió organizar la charla por separado: “Quise separar a las nenas de José de los míos porque pensé: ‘Capaz se intimidan con las reacciones’. No quería que se perdiera algo lindo. Las nenas se lo tomaron recontra bien, y capaz si veían la reacción de Fran no lo hubiesen vivido de la misma manera”.

Camila Homs y el romántico momento junto a José "El principito" Sosa

El momento con Francesca, sin embargo, fue totalmente inesperado: “Fran es súper absorbente conmigo. Quería un hermanito, ella como que sí, no la veía negada. Ama a los bebés. Pero cuando llegó el momento real, de enfrentar la situación, se quedó helada, no me decía nada y yo: ‘Decime algo, hija’”.

La respuesta de la pequeña la conmovió profundamente: “Y no, que ‘no quiero’, lloriqueó un poco. Y después me dijo: ‘Mamá, pero yo quiero ser tu única hija’. El corazón… no entienden, chicas. Se me estrujó en ochocientos mil pedazos, te sentís la peor madre del mundo. Me sentía muy mal, pero le expliqué que ella siempre va a ser mi princesa mayor, mi primera hija, y que eso no me lo voy a olvidar nunca”.

Camila Homs con sus hijos Francesca y Bautista. (Instagram Cami Homs)

La contracara la vivió Bautista, el menor de los hijos de Camila con De Paul, que disfrutó de la noticia con pura alegría: “Y bueno, Bauti después feliz de la vida. Él es como yo, que todo le chu... un huevo. Re contento, viene, le da besitos a la panza, le dice ‘pequeñez’, ya le habla a la pancita, le acerca los peluchitos... el chocho”.