La terrible confesión de Flor de la V a sus 50 años: “Pensé que iba a estar muerta...”

Flor de la V es una de las conductoras más populares de la televisión con un carisma y humor único. La famosa logró tener su propia comunidad de seguidores en redes sociales y brilla con su programa de “Los Profesionales de siempre”.

Flor de la V

La conductora no solo es sinónimo de risas y entretenimiento, sino que en redes sociales se cataloga como una referente de la moda por su dedicación a sus looks, y la creación propia de sus prendas.

A esto se suma que Flor de la V construyó con los años una figura política y de referencia sobre los derechos de la comunidad LGBTQ+, por los cuales levanta la voz constantemente y le da visibilidad en su programa o espacios públicos.

Flor de la V y su familia

La famosa llegó a los 50 años y goza de buena salud, además de tener un presente soñado en la televisión y una familia que la ama. Flor está casada hace más de dos décadas con Pablo Goycochea y tiene mellizos: Isabella y Paul.

La revelación de Flor de la V a sus 50 años que impactó a todos

En su visita al programa de Ángel de Brito por Bondi, la famosa reflexionó sobre su edad y confesó su peor miedo: “Así, fresca, no lo puedo creer. Primero yo pensé que iba a estar muerta, tenemos un promedio de vida de 35 años”.

“Las travestis no pasan los 35, 40 años, entonces ya decir 50… Por la precariedad que hay, la mala vida, no tienen acceso a la salud, se prostituyen desde muy chicas, están expuestas a todo tipo de enfermedades”, enumeró Flor las razones por las que la comunidad no sobrevive tantos años.

Ante esto, la famosa contó cómo viven sus pares y alzó la voz: “Se exponen también a la silicona líquida, hay algo de construcción cultural que la empuja a algo de constante peligro. Yo zafé por esto, los medios. A mí me salvó la tele, lo de Lucho Aviles".

“A veces la gente se olvida lo que es la televisión, viste que a veces entre gente porque sí, yo no era conocida en ese momento, pero me sentaba en el living a opinar de cualquier cosa. Me pasaban el bolo doble, y así fue como empecé, con Chiche, después hice teatro. Pero así me ayudó a pagar el alquiler y eso me salvó de todo lo demás”, comentó Flor de la V.