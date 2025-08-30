La Tana de Gran Hermano sufrió un terrible accidente con su moto y fue atendida de urgencia en el hospital.

Katia, más conocida como “La Tana” por su paso por Gran Hermano, protagonizó un accidente de tránsito mientras circulaba en su moto. La exparticipante del reality debió ser atendida en la guardia de un hospital, pero llevó tranquilidad a sus seguidores al relatar lo ocurrido a través de sus redes sociales.

La Tana quedó eliminada de Gran Hermano tras un tenso versus con Eugenia (Captura de pantalla)

El incidente sorprendió a todos, aunque los médicos confirmaron que Katia se encuentra fuera de peligro. Desde el hospital, la influencer compartió los detalles de su experiencia y agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes rápidamente se volcaron a las redes para enviarle mensajes de contención y cariño.

El terrible accidente que sufrió La Tana con su moto

En una de las imágenes compartidas por Katia, se la ve sentada en el suelo, con un fondo nocturno y un semblante de confusión tras el impacto. Sobre la foto, agregó el texto “Choque”, dejando en evidencia que se trató de un accidente de tránsito. Elementos como su vestimenta y la posición en la que aparece reflejan la inmediatez del incidente y transmiten la intensidad de la situación que vivió.

La secuencia siguió con otra publicación desde el interior del hospital, donde Katia compartió una foto mientras esperaba ser atendida. Sobre la imagen escribió “Esperando en el hospital”, mostrando la típica sala de guardia. Acompañó el mensaje con el emoji de una mujer llevándose la mano a la cabeza, reflejando la preocupación y el cansancio tras el incidente.

El accidente de La Tana.

Tras la difusión del accidente, los seguidores de “La Tana” se volcaron a las redes para expresar su preocupación y enviarle mensajes de apoyo.

La experiencia también se convirtió en una oportunidad de reflexión sobre la conducción y la seguridad vial. Katia aprovechó para concienciar a sus seguidores sobre la responsabilidad al manejar una moto, dejando un mensaje de precaución y cuidado para toda la comunidad.

Esto fue lo que dijo La Tana sobre la intimidad que tuvo con Thiago Medina

Tras confirmar la aventura que tuvo con el exparticipante de Gran Hermano, Pilar Smith le preguntó a La Tana: “¿Puntaje del 1 al 10? porque dicen que es muy bueno”.

“¿Viste que dicen eso? bueno sí, le doy un 8″, respondió la motoquera, visiblemente fascinada por el encuentro que tuvo con el ex de Daniela Celis.

Más adelante, al ser consultada sobre su relación con Pestañela, La Tana se refirió al tema con calma: “De mi parte está todo bien, entiendo que recién se separaron y por ahí hay esos reclamos, idas y vueltas, como toda pareja. La vida misma”, concluyó, dejando en claro que no hay conflictos mayores de su parte.

En medio del escándalo y los rumores, La Tana logró dejar en claro su postura: aunque disfrutó del encuentro con el exparticipante de Gran Hermano, mantiene la tranquilidad respecto a su vínculo con Pestañela, mostrando que prefiere mantenerse al margen de los conflictos ajenos y centrarse en su propia vida.