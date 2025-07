La supuesta amante de García Moritán reveló cómo entraba a la casa de Pampita: “Para mi fue mucho”

En una entrevista al programa LAM de América TV, Araceli Salto rompió el silencio y dio detalles íntimos sobre su relación secreta con Roberto García Moritán, mientras éste estaba casado con Carolina “Pampita” Ardohain.

Araceli Salto, supuesta amante de García Moritán.

La supuesta amante contó que el vínculo comenzó en Instagram. Durante casi un año mantuvieron conversaciones cotidianas que derivaron en encuentros cara a cara, sin mensaje de voz ni comunicación digital excesiva. Todo se manejaba de forma reservada.

Con el paso del tiempo, lo que se presentó inicialmente como un juego cobró peso emocional. Salto confesó: “Empezó como un juego que terminó siendo morbo, sexo y vínculo… yo estaba en una nebulosa de admiración”, relató en la charla con Ángel de Brito.

“Nunca me mandó audios. Él era muy cuidadoso con eso, siempre las cosas me las decía cuando nos veíamos", aseguró revelando que fueron varias las veces que se encontraron.

Qué dijo la supuesta amante de García Moritán sobre Pampita: “Un carácter muy...”

Entre tantos pormenores que brindó, Araceli Salto contó algunas cosas que García Moritán le decía de la que era por entonces su esposa. “Se llevaban bastante mal, ella tenía un carácter muy difícil, según por lo que sé. No puedo decir lo que me decía, esas cosas son muy privadas“, señaló.

Además, la mujer reveló que una de las veces se encontró con el ex ministro de Desarrollo Económico porteño en la casa familiar donde convivía Pampita, siempre bajo estricta discreción. “Tuve que ir con capucha… él se perseguía de que si alguien me veía y me decía ‘escondete’”, describió enfáticamente.

“Cuando llegamos, le digo: ‘¿Pero qué es esto? Estaba todo… de la familia. Las fotos. Para mí fue mucho”, precisó, al tiempo que evocó el desconcierto tras notar objetos personales de la modelo en el lugar.

💣 ARACELI SALTO, SUPUESTA AMANTE DE ROBERTO GARCÍA MORITÁN: "Mientras él estaba con Pampita nos veíamos"



Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/YyXY3Xux6G — América TV (@AmericaTV) July 25, 2025

La exposición pública de la historia ocurrió días después de que Pampita y Martín Pepa anunciaran su separación, lo que hizo que el escándalo adquiriera aún más relevancia mediática.