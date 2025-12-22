Tras pasar la parte más difícil de su internación, en las últimas horas se conoció que Christian Petersen atraviesa una leve mejoría y que fue extubado. El chef lleva una semana y media hospitalizado en Neuquén luego de sufrir una importante afección cardíaca.

Christian Petersen

Petersen vivió horas decisivas y su familia, de incertidumbre. Sus seres queridos viajaron a la Patagonia para estar cerca del chef, pendientes de todo lo que fuera ocurriendo. Cabe destacar que el delicado estado en que fue encontrado impidió que fuera trasladado a Buenos Aires. Antes del fin de semana el cuadro de “falla multiorgánica” trajo la mayor preocupación.

El chef, que se descompensó mientras participaba de una excursión en el volcán Lanín, habría mostrado señales positivas que tranquilizó a su entorno. De todos modos, insisten con manejar la información con cautela.

Qué fue lo primero que hizo Christian Petersen al despertar

Petersen se encuentra internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Este lunes trascendió que el chef habría mostrado algunos signos de leve mejoría, además de que fue extubado. Un dato que tranquilizó sobremanera a su entorno.

Según consignó el periodista de espectáculos Juan Etchegoyen, Petersen va “mejorando de a poco”. “En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desintubado”, dijo el conductor de Mitre Live. Los gestos y emociones que habría tenido resultan fundamentales en el proceso de recuperación.

Desde el primer momento, el objetivo de la familia fue preservar la situación en la intimidad del círculo más próximo, de hecho, se conoció lo ocurrido una semana después.

En este aspecto, desde el hospital señalaron que no se emitirán más partes médicos públicos y que toda la información será comunicada únicamente a la familia.