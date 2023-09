La respuesta de Roberto García Moritán cuando le preguntaron por el futuro de Pampita: “Está en un momento de transición”

Pampita es una de las figuras más destacadas y con una larga trayectoria en los medios de comunicación y en las pasarelas del país. La modelo formó parte de innumerables programas de televisión y como embajadoras de las marcas más importantes.

La modelo está casada con el empresario y político Roberto García Moritán, y ambos se muestran muy felices en las redes sociales, además intentan acompañarse en sus proyectos laborales. Son padres de Ana, la pequeña de dos años que es toda una celebridad en el mundo digital.

Así fue su historia de amor. Foto: twitter

Hace unos días, el político fue al programa de streaming “El Choque” y habló acerca de su esposa y su familia. En todo momento deja ver su amor y admiración hacia la top model, pero una definición sobre el futuro de la famosa llamó la atención en los oyentes del programa.

Qué dijo Roberto García Moritán de Pampita

Al ser consultado sobre la exposición que tiene la modelo con su vida y si eso le molestaba, García Moritán respondió: “No, no me molesta nada. Sé que ella está en un momento de transición profesional, no sabemos bien hacia dónde”.

el cumpleaños de la hija de Pampita Foto: instagram/pampitaoficial

“Ella dentro de muy poco va a convertirse en una figura muy relevante de la televisión”, sostuvo el político sobre su esposa.

Por su parte el conductor del programa quiso saber si se refería a la conducción y expresó: “¿Ves a una Susana (Giménez), a una Mirtha (Legrand), a una figura así dentro de la televisión? Una mega estrella de la televisión”.

Por lo que Roberto García Moritán respondió con seguridad: “Yo me imagino a Caro teniendo un papel muy importante, por lo que ella es. Así como hablamos de la conexión en la política con la gente, eso pasa con ella en la política”.

Según sostuvo el marido de la modelo, se espera que en un futuro pueda tener un gran papel como conductora de algún programa de entretenimiento.