Pampita contó cuál fue su primera impresión de Roberto García Moritán y no fue la esperada: “Es re...”

Pampita y Roberto García Moritán conforman una de las parejas más reconocidas del país y una de las que más da de qué hablar. Es que junto al empresario, la querida modelo parecería haber encontrado al amor de su vida, además de al padre de su hija más pequeña, la adorable Anita.

Sin embargo, aunque hoy ambos parecen estar perdidamente enamorados el uno del otro, la impresión que el político habría causado a Pampita al verlo por primera vez sería muy distinta a cómo lo ve hoy en día. Fue la modelo misma quien confesó qué opinión le mereció en aquel entonces Roberto en diálogo con el Chino Leunis y el “Pollo” Álvarez en “Poco Correctos”, de Canal 13.

Esto pensó Pampita de García Moritán al verlo por primera vez

En charla con los conductores del magazine, Pampita contó que fue una amiga quien gestionó el primer contacto con su actual marido, al contarle que había “alguien” que quería su teléfono. En respuesta, Carolina Ardohain el pidió que le mandara su perfil de Instagram.

Pampita contó cómo fue la primera impresión que le causó García Moritán

Lo que Pampita opinó de García Moritán al ver por primera vez sus fotos de redes sociales sorprendió a todo el panel del programa. “Dije: es re viejo para mi”, se sinceró la modelo. En respuesta, su amiga le prometió que en persona no se veía así, lo que parecería haber funcionado.

“Viste que los pibes no le ponen tanta onda al Instagram; se sacan fotos normales. Rober no es viejo, tiene 47. El tema es que él no es un metrosexual, en su Instagram no salía haciéndose selfies frente al espejo”, agregó Pampita en la entrevista.

“Tenía fotos normales. Estaba en un barrio vulnerable dando juguetes o estaba con su sobrinita... Era un Instagram distinto a los que yo estaba acostumbrada”, contó divertida. “Y dije: Bueno no sé, que me llame y veo”.

Pampita y Roberto García Moritán están casados desde el 2019

Superada la primera impresión, Pampita cuenta que Roberto cumplía muchas de sus expectativas. Entre las cosas que buscaba en un hombre estaba el que le gustara la vida familiar porque ella ya tenía hijos “y no cualquiera quiere el combo completo”, aseguró.

“Que le guste todo. El quilombo de las mañanas con los chicos, los sábados, los domingos en familia... Esa dinámica no es tan color de rosa, entonces alguien que esté preparado para eso”, agregó la también conductora sobre aquello que debía tener el candidato ideal.